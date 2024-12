Nintendo Switch Online ha ricevuto a sorpresa due versioni di Tetris, gratis per gli abbonati

L' arrivo della versione NES di Tetris era già stato annunciato nei giorni scorsi, ma a quanto pare è stato affiancato anche da Tetris DX, che è una versione specificamente studiata per Game Boy Color , caratterizzata dall'uso dei colori sul primo portatile Nintendo in grado di visualizzarli.

Un video messaggio dell'autore

Il trailer di presentazione è peraltro molto particolare, come potete vedere nel video riportato qui sotto.

Alexey Pajitnov in persona, il creatore di Tetris, è visibile in un video messaggio che presenta queste riedizioni e invita i giocatori a provare i classici in questione.

Nel 2024 ricorre il 40° anniversario di Tetris, e per l'occasione Nintendo ha lanciato l'edizione classica del gioco in versione NES, oltre a quella rivista a colori per Game Boy Color, chiamata Tetris DX. Si tratta comunque di giochi che riprendono le caratteristiche standard, oltre a introdurre alcune modalità aggiuntive come Ultra o 40 Lines e anche Versus.

Godetevi il video messaggio di Pajitnov perché non è un personaggio che compare spesso in video pubblici, con l'autore del gioco che ringrazia i tanti giocatori di Tetris in questi 40 anni, che fanno parte della tradizione della serie.