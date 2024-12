Un nuovo Tomb Raider verrà presentato ai The Game Awards? Un messaggio ufficiale sui social fa partire le voci

Si sta diffondendo la voce di corridoio sulla possibilità che Tomb Raider possa essere presente stanotte ai The Game Awards 2024, forse con la presentazione del nuovo capitolo attualmente in sviluppo presso Crystal Dynamics e Amazon Games, soprattutto a causa di un sibillino messaggio da parte dell'account ufficiale.

C'è veramente poco su cui discutere al momento, ma le voci sono alimentate dall'attività social dell'account ufficiale di Tomb Raider, in particolare con il messaggio che vedete riportato qui sotto, con allegata una gif che mostra una Lara Croft decisamente presa dallo spettacolo, con tanto di popcorn giganti.

Basta questo a far scaturire un po' di aspettativa, considerando che i tempi sono probabilmente maturi per sapere qualcosa del nuovo Tomb Raider e che l'occasione sarebbe sicuramente propizia, considerando che un gioco del genere potrebbe trovare spazio facilmente all'interno di una serata come i The Game Awards.