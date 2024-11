The Game Awards 2024: come seguire la maratona, le notizie e gli annunci con Multiplayer.it

I The Game Awards 2024 si avvicinano, e mentre procedono i preparativi e le votazioni da parte della giuria e del pubblico, la redazione di Multiplayer.it si prepara a raccontare a 360° quello che ormai è uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell'anno per tutti gli appassionati di videogiochi. Su queste pagine e su tutti i nostri canali racconteremo i vincitori, le notizie, gli annunci e i trailer dei TGA 2024, e come sempre seguiremo e commenteremo l'evento con una lunga maratona in live su Twitch e YouTube.

Come seguire i TGA 2024 L'inizio dei The Game Awards 2024 è infatti previsto ufficialmente nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre all'1:30, e andrà avanti fino alle 5 del mattino. Sui canali Twitch e YouTube di Multiplayer.it, tuttavia, il racconto della decima edizione dei TGA avrà inizio già a partire dalle 16:00 di giovedì 12 dicembre. La locandina ufficiale dei The Game Awards 2024 mette in mostra la tradizionale statuetta alata A partire da quell'ora, la redazione e altri ospiti d'eccezione vi terranno compagnia con un ricco programma di appuntamenti, tra discussioni sui migliori giochi dell'anno, sfide interattive con la community, e, per la prima volta, collegamenti da Los Angeles direttamente dal Peacock Theater, dove vi racconteremo dietro le quinte e impressioni direttamente dal luogo in cui si svolgeranno le premiazioni. Non mancherà un'edizione speciale del Cortocircuito, dopo che quella dello scorso anno è rimasta nella storia di Internet (e solo per i motivi sbagliati). I finalisti al premio "Miglior gioco dell'anno" dei TGA 2024 A differenza dell'edizione passata, quest'anno ci concentreremo sul raccontare i TGA in streaming nel migliore dei modi per tutti voi che ci seguite da casa, mentre ci sarà modo di incontrarci di persona in altri raduni molto presto nel corso del 2025. Nei giorni che ci separano dalla maratona, vi racconteremo gli appuntamenti in programma attraverso i nostri canali social (seguite Multiplayer.it su Instagram e Tiktok se non lo fate ancora), mentre l'invito è ovviamente di seguire i canali Twitch e YouTube, dove il 12 dicembre inizierà la nostra maratona.

Quali sono i giochi finalisti? Gli organizzatori dei The Game Awards hanno già rivelato i finalisti nelle varie categorie, con il premio di miglior gioco dell'anno che sarà conteso da Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio e dal DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. A differenza di altre edizioni - in cui un gioco o due spiccavano sugli altri - mai come quest'anno è difficile prevedere davvero qualche sarà il titolo a cui verrà assegnato il premio vincitore. Tantissimi altri sono però i giochi e le persone candidate alle altre categorie, che spaziano dalla migliore colonna sonora alla prova attoriale meglio riuscita, dalla direzione artistica d'eccellenza ai premi per ciascun genere videoludico. C'è anche un premio assegnato dal pubblico, a cui potete contribuire votando sul sito ufficiale.