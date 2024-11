Final Fantasy 7 Rebirth non avrà DLC o espansioni ma per un buon motivo, svelato da Square Enix

Il director di Final Fantasy 7 Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha riferito che il gioco non avrà DLC o espansioni, contrariamente a quanto successo anche con la prima parte, per un motivo preciso e condivisibile: il team voleva guadagnare tempo per far uscire la Parte 3 più velocemente possibile.

Parlando a Daily Star, Hamaguchi ha spiegato che nonostante Square Enix capisca che i fan potrebbero aver voglia di ulteriori DLC e contenuti per Final Fantasy 7 Rebirth, la priorità è portare avanti lo sviluppo sul prossimo capitolo, in modo da arrivare al termine dell'operazione Remake senza incappare in tempi lunghissimi.

Il concentrarsi su espansioni e contenuti aggiuntivi di Final Fantasy 7 Rebirth porterebbe via risorse e tempo che possono invece essere investiti totalmente nella creazione della terza parte del Remake, e visto il punto in cui ci troviamo gli sviluppatori vogliono dare la priorità a questa, anche in maniera condivisibile.