Dying Light: The Beast sarà ai The Game Awards, annunceranno la data di uscita?

Dying Light: The Beast sarà presente ai The Game Awards, e immaginiamo che l'occasione rappresentata dall'evento condotto da Geoff Keighley possa essere quella giusta per annunciare la data di uscita dell'espansione stand alone.

"Dying Light: The Beast sarà ai The Game Awards nella notte fra il 12 e il 13 dicembre: seguite l'evento per scoprire come mai Kyle Crane sta gridando", si legge nel post pubblicato sui social, che include un breve teaser in cui si sentono appunto le urla del personaggio.

Come ricorderete, Crane è stato il protagonista dell'originale Dying Light e The Beast segnerà il suo ritorno, nell'ambito di un'avventura inedita e dai risvolti drammatici per l'uomo, finalmente libero dopo una prigionia durata ben tredici anni.

In seguito al trattamento a cui è stato sottoposto, l'uomo è ora in possesso di abilità particolari che può risvegliare all'occorrenza, e che possono consentirgli di sconfiggere anche gli avversari più coriacei.