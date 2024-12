Call of Duty: Black Ops 6 festeggia il Natale con un trailer

Stando al video, anche gli zombie sentiranno in maniera particolare l'avvento del Natale, correndoci incontro tutti agghindati fra luci e cappellini, pronti ad azzannarci come il tradizionale tacchino delle feste a meno che non vengano prima stesi dai nostri proiettili.

Per l'occasione avremo la possibilità di visitare una Nuketown innevata , ricca di atmosfera natalizia fra alberi, pupazzi di neve e illuminazioni a tema, ma anche vestirci di rosso e impugnare armi decorate in maniera particolarmente vispa.

Il trailer di Natale di Call of Duty: Black Ops 6 non ci invita assolutamente a essere più buoni, anzi ci esorta a effettuare le nostre spettacolari killstream aggiungendo un ulteriore tocco di rosso: quello degli abiti adatti a queste feste.

Tanti motivi per festeggiare

Activision ha senza dubbio tanti motivi per festeggiare il Natale, se consideriamo che Call of Duty è il gioco che ha incassato di più a ottobre e occupa in maniera stabile la prima posizione in termini di giocatori totali su PS5 e Xbox Series X|S.

Per la precisione, Black Ops 6 è il titolo più giocato negli USA davanti a mostri sacri come Fortnite e Roblox, sta macinando vendite come al solito impressionanti e questo nonostante la gratuità per gli abbonati a Xbox Game Pass, che probabilmente sono aumentati grazie a questo nuovo episodio.

Sarà insomma davvero interessante scoprire quali siano i numeri ufficiali di Call of Duty: Black Ops 6, l'eventuale incidenza del Game Pass e la situazione anche sulle piattaforme di precedente generazione, che pongono un inevitabile freno sul piano tecnico ma possono garantire un'ampissima base installata.