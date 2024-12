Call of Duty è il gioco che ha incassato di più a ottobre, Dragon Ball: Sparking! Zero secondo

Altre due new entry del mese, Super Mario Party Jamboree e Silent Hill 2 , si sono posizionate in sesta e nona posizione: niente male, considerando lo straordinario richiamo dei giochi che troviamo al comando della top 10.

I dati fanno riferimento a diverse versioni dello sparatutto Activision , dunque non soltanto Black Ops 6 ma anche Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 e Warzone, ma è chiaro che il grosso dei numeri è stato totalizzato in concomitanza con il debutto del nuovo episodio.

Stando alle rilevazioni effettuate da Newzoo in sei differenti mercati (USA, UK, Francia, Germania, Italia e Spagna), Call of Duty è stato il gioco che ha incassato di più a ottobre , seguito da Dragon Ball: Sparking! Zero, EA Sports FC 25 e Fortnite.

La classifica per numero di giocatori

Primi nella classifica USA di ottobre, Call of Duty: Black Ops 6 e Dragon Ball: Sparking! Zero confermano dunque un lancio di grande successo, ma andando ad analizzare la classifica relativa al coinvolgimento, per numero di utenti, la situazione cambia.

Fortnite Call of Duty Roblox Minecraft Grand Theft Auto V Rocket League Counter-Strike 2 & GO The Sims 4 League of Legends Valorant

In questo caso troviamo infatti Fortnite in prima posizione, forte del percorso che lo ha portato al clamoroso record di utenti con il concerto Fortnite Remix: Il Finale, Call of Duty secondo e Roblox terzo, con Dragon Ball: Sparking! Zero assente dalle prime venti posizioni.