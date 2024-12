Nintendo Switch Online espande il catalogo del Game Boy con Donkey Kong Land 3

Nintendo ha aggiunto un nuovo gioco alla libreria di giochi inclusi con il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online . Si tratta di un classico dalla serie Donkey Kong per Game Boy, ovvero Donkey Kong Land 3 , da oggi disponibile per tutti gli iscritti tramite la Nintendo Switch Online App.

Torna l'avventura di Dixie e Kiddy Kong

Pubblicato nell'ormai lontanissimo 1997, Donkey Kong Land 3 è fondamentalmente una conversione ad hoc per il Game Boy e al tempo stesso una versione con più contenuti di Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! realizzato da Rare e pubblicato per SNES l'anno precedente.

Parliamo di un platform classico di ottima fattura, che nonostante i limiti tecnici del Game Boy risulta un gioco notevole. I protagonisti dell'avventura questa volta sono Dixie Kong e il giovanissimo Kiddy Kong, che dovranno esplorare isole piene di nemici e sfide per trovare per primi il Mondo Perduto. Sebbene sia ambientato negli stessi luoghi e ci siano gli stessi boss, i mondi e i livelli hanno una conformazione differente o elementi del tutto inediti rispetto alla versione originale.

Come accennato in apertura, il gioco ora è disponibile per Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento per la console portatile di Nintendo che offre una serie di vantaggi, come per l'appunto un catalogo di classici provenienti dall'era NES, SNES e Game Boy, il multiplayer online, salvataggi in cloud e molto altro ancora. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Nintendo Switch Online.