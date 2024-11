La classifica USA di ottobre conferma il successo di Call of Duty: Black Ops 6 e Dragon Ball: Sparking! Zero

Numeri elevati anche per Dragon Ball: Sparking! Zero

Bene, anzi benissimo, anche Dragon Ball: Sparking! Zero, secondo nella classifica dei giochi più venduti di ottobre in USA e già quarto in quella dei titoli più venduti del 2024. Non solo, al momento è il gioco basato sul franchise di Dragon Ball più venduto e il terzo tra quelli pubblicati da Bandai Namco, dopo Elden Ring e Dark Souls 3. Il tutto in meno di tre settimane.

Il remake di Silent Hill 2 si è posizionato sul gradino più basso del podio. È il secondo gioco più venduto della serie, dietro all'originale del 2001 e al ventottesimo posto tra quelli più venduti del 2024. Seguono nelle quattro posizioni successive rispettivamente Undisputed, Metaphor: ReFantazio, Dragon Age: The Veilguard, Super Mario Party Jamboree (di quest'ultimo non sono conteggiate le copie digitali).

Piscatella afferma che in totale i ricavi software sono aumentati del 12% anno su anno nel mercato USA, che dunque sembrerebbe aver gradito, chi più e chi meno, le ultime uscite, al contrario di quanto visto con la classifica dei giochi più acquistati in Europa a ottobre, dove si è registrato un importante calo delle vendite.