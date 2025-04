Nintendo Switch 2 è “10 volte più potente della precedente” e supporta il G-Sync, i dettagli da NVIDIA

DLSS, ray tracing, tracciamento facciale e G-Sync

Come spiegato in una precedente notizia, grazie agli RT Core la console può sfruttare il ray tracing a livello hardware e, di conseguenza, nei giochi che sfrutteranno questa tecnologia troveremo un'illuminazione ancora più realistica. I Tenson Core, invece, sono utilizzati per il DLSS, la tecnologia di upscaling basata sull'IA, che potrà essere impiegata dagli sviluppatori per raggiungere la risoluzione 4K collegando il dispositivo a un TV o per raggiungere framerate elevati fino a 120 fps. L'intelligenza artificiale, inoltre, verrà impiegata anche per tracciamento del volto e la rimozione del background per la chat video con GameChat utilizzando una telecamera USB compatibile.

Come accennato in apertura, stando alle parole di NVIDIA, Nintendo Switch 2 vanterà "una potenza grafica 10 volte superiore" a quella del suo predecessore, garantendo "un'esperienza di gioco più fluida e immagini più nitide". La compagnia ha confermato anche che la console supporterà il VRR tramite la tecnologia proprietaria NVIDIA G-Sync in modalità portatile.

NIntendo Switch 2 in modalità portatile con Mario Kart World

Per chi non lo sapesse, il VRR è una funzione che permette consente di adattare dinamicamente la frequenza di aggiornamento di uno schermo (in questo caso quello di Switch 2) in modo che si sincronizzi con la velocità del framerate, evitando così artefatti visivi e garantendo un'esperienza più fluida. Il G-Sync si basa sul VRR, ma è una tecnologia esclusiva di NVIDIA che ottimizza ulteriormente questo processo.