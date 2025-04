Nintendo Switch 2 sfrutta il DLSS di NVIDIA e ray tracing hardware, arriva la conferma

Nintendo ha confermato in via ufficiale che Nintendo Switch 2 è basato su un processore proprietario di NVIDIA e sfrutterà nei giochi il DLSS e il ray tracing hardware, corroborando così le indiscrezioni dei mesi passati.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il DLSS (acronimo di Deep Learning Super Sampling) è una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale realizzata da NVIDIA. In parole molto povere, permette alla console di renderizzare i giochi a una risoluzione nativa più bassa per poi eseguire un upscaling (ovvero un aumento della conta dei pixel) a una superiore tramite l'IA, riducendo in modo sostanziale il carico di lavoro e, di conseguenza, liberando risorse che possono essere impiegate per aumentare il framerate, raggiungere una qualità dell'immagine superiore e/o impiegare tecnologie esose come il ray tracing. Quest'ultima è una tecnica di rendering grafico che simula il comportamento della luce (come si diffonde negli ambienti, i riflessi, le ombre e così via) aumentando il realismo e la qualità visiva.