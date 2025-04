Midjourney V7: Il nuovo modello AI per immagini è finalmente disponibile

Midjourney, uno dei pionieri nel campo della generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, ha finalmente rilasciato il suo tanto atteso modello V7. Si tratta del primo aggiornamento significativo dopo quasi un anno e introduce un'architettura completamente rinnovata che promette immagini più nitide e dettagliate.

Il modello è stato reso disponibile in versione alpha nelle prime ore di giovedì e, a differenza di altri generatori di immagini AI come quelli di OpenAI, non è specificamente ottimizzato per lo stile Ghibli, ma riesce comunque a produrre immagini esteticamente affascinanti.