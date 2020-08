Microsoft Flight Simulator: il nuovo, spettacolare trailer mostra aerei e aeroporti

Il nuovo, spettacolare trailer di Microsoft Flight Simulator mostra gli aerei e gli aeroporti ricostruiti nel gioco. Quello che appare come uno dei titoli più impressionanti di sempre a livello grafico sembra essere in piena forma per il lancio imminente.

Gli aeroporti visibili nel filmato sono presi da una moltitudine di nazioni. Notevole il fatto che gli sviluppatori non si siano limitati a mostrare quelli più grandi, ma abbiano puntato moltissimo anche sulla ricostruzione di quelli più piccoli. Del resto alcuni sorgono in location davvero bellissime dal punto di vista paesaggistico, quindi vale la pena ammirarli. Tra gli aerei mostrati il TBM 930, l'A320NEO, il 747-8 Intercotinental, il CESSNA 152 Aerobat, il DV20 e il Beechcraft Baron G5B, anch'essi modellati con cura certosina.

Per il resto vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile a partire dal 18 agosto 2020, ossia tra pochissimi giorni. Nonostante sia dedicato a una nicchia di giocatori, si tratta di una produzione notevole con dietro delle idee davvero eccezionali per quanto riguarda le funzioni online.