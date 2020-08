Captain Tsubasa: Rise of New Champions: il nuovo video di gameplay ci svela il tutorial

Bandai Namco ha pubblicato un lungo video di gameplay di Captain Tsubasa: Rise of New Champions che sostanzialmente è il tutorial del gioco. Guardandolo potrete infatti apprendere le meccaniche di base, comprese quelle legate alla sua natura anime che lo rendono molto diverso dai vari FIFA e Pro Evolution Soccer. Lo trovate in testa alla notizia.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Captain Tsubasa: Rise of New Champions in cui il buon Luca Porro ha scritto:

La possibilità di vedere in esclusiva questi venti minuti di gioco di Captain Tsubasa: Rise of New Champions ci ha permesso di entrare più a fondo di quelle che sono le meccaniche stratificate di una modalità, Episode New Hero, che mette al centro della scena i giocatori e il loro alter ego. A livello di meccaniche il titolo sembra davvero voler offrire un contenuto molto stratificato e ampio che non sia un semplice gioco di calcio arcade. Le possibilità offerte e intraviste in questo filmato sono innumerevoli. Per un giudizio approfondito però, necessitiamo di provare con mano il titolo per testate le innumerevoli opportunità che si ci apriranno d'innanzi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà il 28 agosto 2020 su PS4, Nintendo Switch e PC. I giapponesi potranno giocarci a partire dal 27 agosto.