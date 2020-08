PS5, sistema di raffreddamento con metallo liquido? Spunta un brevetto Sony

PS5 potrebbe montare un sistema di raffreddamento a metallo liquido, secondo quanto indicato in un brevetto depositato da Sony e spuntato in rete nelle scorse ore.

Non è la prima volta che il sistema di raffreddamento di PS5 compare in un brevetto di Sony, ma questa particolare soluzione sembra davvero interessante. Ebbene, come funziona esattamente?

Il metallo in questione non viene ovviamente pompato al posto dell'aqua nell'ambito di un sistema a liquido, bensì svolge il ruolo di dissipatore in un'area specifica che si trova fra i chip e il radiatore. In pratica sostituisce la pasta termica.

Questo tipo di soluzione renderebbe il sistema di raffreddamento molto più efficiente, andando ad abbassare la resistenza termica tra chip e radiatore. Il metallo liquido verrebbe mantenuto in sede da una barriera in resina trattata con raggi ultravioletti.

Sony ha effettivamente utilizzato questo tipo di tecnologia? È ancora presto per dirlo: a meno che non venga fatto un annuncio ufficiale in merito, bisognerà attendere i primi teardown di PlayStation 5 per scoprirlo.