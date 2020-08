Call of Duty: Warzone, su Xbox One la patch per il glitch delle armi pesa 66 GB

Call of Duty: Warzone richiede su Xbox One una patch da ben 66 GB per risolvere il problema del glitch delle armi emerso negli ultimi giorni. Si tratta a sua volta di un bug, e non è la prima volta che si verifica sulla console Microsoft.

L'assurdo bug alle texture di Call of Duty: Warzone può infatti essere risolto su PC e PS4 scaricando una patch rispettivamente da 0,88 e 1,22 GB, mentre appunto gli utenti Xbox One sono costretti a tirare giù la bellezza di 66,3 GB di dati.

Come detto, non è la prima volta che gli sviluppatori di Infinity Ward incappano in un problema del genere: sulla console Microsoft l'aggiornamento per la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare pesava 84 GB e molto meno sulle altre piattaforme.

È incredibile, più che altro, che non si sia ancora venuti a capo della questione. "Stiamo lavorando a stretto contatto con Microsoft per assicurarci che i prossimi aggiornamenti siano più leggeri", ha dichiarato il team di sviluppo, ma è una frase che abbiamo già sentito.

L'incarnazione battle royale di Call of Duty ha infatti un evidente problema di spazio occupato, schizzato oltre i 200 GB: un requisito che sarà molto difficile da soddisfare con l'avvento di PS5 e Xbox Series X.