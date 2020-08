Assembla che ti Passa #260

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Arrivati a Ferragosto, il prossimo grande appuntamento è la tanto attesa presentazione della prima nuova generazione GPU. Qualche informazione spunterà già durante l'evento Hot Chips, ma l'appuntamento ufficiale con le novità di NVIDIA è per le 18 del primo settembre, quando Jensen Huang in persona ci parlerà delle ultime innovazioni nel gaming e nella grafica dell'azienda che amministra. Sapevamo già che l'annuncio delle nuove GeForce era nell'aria e l'ufficialità è infine arrivata, ma lo ha fatto ancor prima dell'annuncio con un countdown di 21 giorni, tutt'altro che casuale. Dal teaser del 10 agosto si arriva infatti al 31 di questo mese, anniversario dei 21 anni del lancio della GeForce 256, una scheda che facendosi carico anche delle trasformazioni geometriche e della gestione della luce ha spedito in pensione leggendari acceleratori grafici e schede come la RIVA TNT2, dando il via a una nuova all'era delle GPU e all'ascesa di NVIDIA. Un numero importante quindi, che evocando un parallelo con la prima GPU lascia intendere una certa sicurezza da parte di NVIDIA, nonostante i problemi di produzione che sembrano aver costretto la compagnia a ripiegare sui transitor diversi da quelli a 7 nanometri di TSMC inizialmente previsti. Proprio per questo c'è il timore che le voci su consumi elevati, e relative necessità di dissipazione, siano realistici. Ma si parla comunque di un incremento di potenza del 50% di fronte a una diminuzione netta nei consumi rispetto alle attuali GeForce, ancora basate su transistor a 12 nanometri.

In ogni caso NVIDIA si mostra spavalda, giocando a più riprese sul numero 21 che sembra assumere un senso anche moltiplicandolo per i 256-bit del QuadPipe Rendering Engine della prima GeForce. In questo caso il risultato coincide infatti con i 5376 CUDA core menzionati dai primi rumor per l'ammiraglia della nuova serie GeForce RTX che, sempre secondo indiscrezioni, arriverebbe propri a 21 TFLOP di potenza. Torna a più riprese, quindi, facendoci pensare a una sorta di campagna di viral marketing che potrebbe essere diretta a solleticare la concorrenza. Ma per qualcuno quel numero potrebbe diventare qualcosa in più di un gioco e di una promessa. C'è infatti chi crede che le nuove GeForce possano seguire una nomenclatura diversa da quella preventivata, puntando su una serie chiamata RTX 21XX capitanata da una possibile RTX 2190 Ultimate. D'altronde proprio questo brand è stato evocato dal teaser del 10 agosto che lascia pensare a qualche altra novità in termini di nomenclatura, posizionamento oppure offerta. Potremmo infatti vedere un allargamento del brand lanciato con i monitor G-Sync Ultimate che potrebbe estendersi a un possibile DLSS Ultimate e un Ultimate ray tracing. D'altronde per entrambe le tecnologie si prospettano passi in avanti notevoli.

Per quanto riguarda l'upscaling basato sul deep learning si parla, già a partire dai documenti ufficiali dedicati al DLSS 2.0, di una nuova versione ancora più evoluta e attivabile in tutti i titoli con TAA, cosa che rappresenterebbe un punto di svolta per la diffusione della tecnologia. Passando al ray tracing, invece, sappiamo già che ci aspetta un balzo notevole in termini di ottimizzazione, ma sono spuntate anche indiscrezioni relative alla possibile presenza, sulle nuove GeForce RTX, coprocessore trasversale interamente dedicato all'accelerazione del ray tracing. Tutto nel segno di una serie che, combinando i rumor più recenti con l'ufficialità della presentazione del primo settembre, dovrebbe arrivare effettivamente sul mercato a partire dalla prima metà di settembre, secondo i rumor condotta in guerra da una scheda da 10GB di GDDR6, bus da 324-bit e nome in codice PG132-30, destinata a rimpiazzare la RTX 2080 portando la memoria a 10GB. Poco dopo, invece, arriverebbero la nuova ammiraglia con bus da 384-bit e ben 24GB di GDDR6, affiancata dall'evoluzione della RTX 2070, con lo stesso bus da 256-bit e gli stessi 8GB di memoria della precedente, spinti presumibilmente a clock superiori. A inizio ottobre invece potrebbe arrivare una GeForce RTX 3080 con 20GB di memoria e bus da 320-bit, forse pensata per combinare prezzo più moderato e usi professionali, assieme all'erede della RTX 2060 che passerebbe da 6 a 8GB di GDDR6, alzando così la soglia minima di memoria per le RTX.

In tutto questo è bene tenere conto che NVIDIA non disdegna giocare con i rumor per sorprendere la platea, cosa che potrebbe tranquillamente avvenire nel caso di una serie che ci aspettiamo compia un salto netto rispetto al passato. D'altronde si deve misurare con nuovi engine pensati per le nuove console e quindi per le GPU RDNA2 che arrivando a 12TFLOP nel caso dell'APU di Xbox Series X, potrebbero risultare decisamente potenti nelle controparti di fascia alta per PC desktop. Purtroppo anche in questo caso i rumor sono difficili da decifrare visti proclami che parlano di un'ammiraglia dalla potenza distruttiva alternati a indiscrezioni che dipingono una scheda di punta pensata per affrontare la RTX 3080, ma anche in quest'ultimo caso, le effettive capacità della scheda potrebbero trascendere il nudo silicio. D'altronde anche in questo caso troveremo tecnologie dedicate al ray tracing e con tutta probabilità ci troveremo di fronte all'evoluzione delle tecnologie RADEON dedicate all'upscaling, necessarie per affrontare il sempre più minaccioso DLSS. Per questo è difficile fare previsioni sulle prestazioni effettive di una serie che potrebbe tanto osare quanto accontentarsi di accorciare le distanze, mentre gli ingegneri AMD lavorano sulla maturazione e sull'evoluzione dell'architettura RDNA. La terza incarnazione potrebbe infatti virare sui chiplet, con GPU modulari pensate in modo simile alle CPU Ryzen, arrivando a maturazione con Navi 4X che passando ai 5 nanometri potrebbe dare vita a prodotti estremamente competitivi.

D'altronde la stessa filosofia ha permesso a AMD di conquistare un bel pezzo del mercato dei desktop PC, mentre aumentano i portatili e i compatti equipaggiati con CPU Ryzen dotati di grafica integrata Vega. Tra l'altro si parla di una domanda che eccede le capacità di produzione di una compagnia che è già alle prese con una generazione tutta nuova che potrebbe colmare il gap con la concorrenza anche in termini di prestazioni complessive nel gaming. Detto questo non è il caso di sottovalutare Intel e Rocket Lake, vista la capacità della compagnia di spremere i 14 nanometri all'osso, ma ci aspettiamo parecchio da un'architettura Zen 3 ridisegnata da zero, nonostante la retrocompatibilità con le schede madri Zen+ e Zen2, probabilmente proprio per approfittare il più possibile del momento di debolezza di una concorrente pericolosa, un colosso è sinonimo di PC consumer e PC da gioco da diverse decadi. Ed è intenzionata a rimanere leader del settore come dimostra lo slancio verso le GPU che sono l'elemento dominante non solo nel gaming, ma anche nel campo dei datacenter e dell'intelligenza artificiale. Nasce da qui l'architettura grafica Intel Xe, pronta al debutto nei SoC Tiger Lake ma ben più interessante in ottica futura vista la presentazione, durante l'Architecture Day, di una GPU modulare da 4 chip capace di sfornare 42TFLOP di potenza con un clock di 1,3GHz. Abbastanza da mettere in chiaro che Intel sta facendo sul serio nel campo delle GPU, in barba ai recenti rumor, e che è già avanti con un design modulare che, come anticipato, rappresenta probabilmente il futuro di questo settore. Questo anche a causa della necessità di aggirare i limiti della miniaturizzazione e di tagliare i costi, cosa resa più facile dai multi-chip module che permettono di realizzare schede di diversa potenza a partire da un solo chip. Un qualcosa che ha permesso a Intel, speriamo senza sforare troppo nei consumi, di tirare fuori un mostro da cui probabilmente nasceranno, nel corso del 2021, le GPU da gaming che dovranno confrontarsi con le soluzioni AMD RDNA3 e NVIDIA Hopper.

Ma per quanto Intel sia comunque un colosso forte di un reparto di ricerca e sviluppo tra i più avanzati, deve comunque fare i conti con una concorrenza agguerrita, il tutto mentre cerca di mantenere la sua posizione dominante nel campo delle CPU. Un qualcosa che l'ha portata anche a tagliare i prezzi fino al 25% sulle CPU di nona generazione, presumibilmente anche per liberare i magazzini. Nel farlo ha però mostrato il fianco proprio mentre affiorano i rumor sul Ryzen 9 4950X, probabile testa di serie della serie Ryzen 4000. Si parla infatti di 16 core e 32 thread, come per il Ryzen 9 3950X, spinti fino a 4.8GHz di boost che spingendo di soli 100MHz il picco rispetto alla CPU di punta Ryzen 3000, dovrebbero garantire un bell'incremento considerando che ci aspettiamo aumenti di IPC nell'ordine del 20%. Siamo però ancora lontani dalle frequenze di picco di Intel, almeno nel caso dei quello che è un engineering sample destinato forse a guadagnare qualche megahertz nella versione definitiva.