Uncharted su PS5 sarà un prequel basato sul film con un giovane Nathan Drake?

Uncharted approderà su PS5 con un prequel realizzato per approfittare della popolarità del film con Tom Holland, in cui vestiremo i panni di un giovane Nathan Drake?

Seguono anticipazioni sul finale di Uncharted 4: Fine di un Ladro



Oppure il nuovo capitolo, per cui il team Sony di San Diego continua a reclutare talenti, sarà ambientato dopo gli eventi di Uncharted 4: Fine di un Ladro ma con un protagonista differente, magari il fratello di Nathan, uno dei suoi amici o sua figlia?

Quale che sia la realtà, una cosa è certa secondo l'insider italiano Roberto Serranò: il gioco uscirà su PlayStation 5 e avrà un titolo privo di numerazione, dunque non si chiamerà Uncharted 5.

Dopo aver azzeccato le date degli ultimi due State of Play organizzati da Sony, Roberto prova a fare delle previsioni anche sulle esclusive PlayStation: i suoi contatti, evidentemente, sono in qualche modo vicini alla casa giapponese.

Immaginiamo tuttavia che per confutare questo rumor in particolare ci vorrà tempo: con una line-up di lancio già impostata per l'autunno, probabilmente il nuovo Uncharted verrà annunciato solo verso la fine dell'anno o nel 2021.

A new chapter of #Uncharted should be focus on the young Nathan Drake, like a prequel to follow the movie release, or a new step beyond to be focus on other characters (his brother, his daughter, his friends)

In any case it will titled without a number and coming on #PS5 pic.twitter.com/kooknMNgVf