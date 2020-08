Wasteland 3: il trailer della modalità cooperativa svela quanto sia flessibile

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Wasteland 3 per illustrare la modalità cooperativa. L'obiettivo degli sviluppatori nel realizzarla è stato quello di consentire la collaborazione tra i giocatori, senza però limitarne le possibilità.

Stando a quanto viene spiegato nel filmato, Wasteland 3 dovrebbe essere uno dei giochi di ruolo hardcore che darà più libertà durante la cooperazione, grazie a un sistema decisamente flessibile.

I giocatori potranno scegliere se iniziare una nuova campagna in cooperativa o se continuare una partita già avviata introducendo in corsa questa modalità. L'host deciderà chi controllerà certi personaggi e chi condurrà le conversazioni comuni. Entrambi i giocatori potranno comunque andare in giro per le città e per altri ambienti a prendere quest o parlare con i personaggi non giocanti. Ci saranno anche delle situazioni specifiche, come la possibilità di affrontare due PNG rivali allo stesso tempo in una quest specifica per ottenere una ricompensa doppia.

Il bello è che la modalità cooperativa è anche reversibile, nel senso che è possibile tornare a giocare in single player in qualsiasi momento, senza perdere i progressi fatti.

Per il resto vi ricordiamo che Wasteland 3 sarà disponibile il 28 agosto su PC, Xbox One e PS4. Il gioco sarà lanciato da subito nell'Xbox Game Pass, così che gli abbonati possono giocarlo insieme agli altri. Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Wasteland 3, in attesa della recensione.