One Piece, Nami protagonista del cosplay di lady_pizza_hug

Cominciamo anche la giornata del 19 agosto 2020 con un bel cosplay dedicato al mondo degli anime e dei manga; ancora una volta, la luce dei riflettori illuminerà un nuovo lavoro dedicato ad una delle protagoniste femminili più noti di One Piece, l'opera di Eiichiro Oda. E sì, parliamo di Nami naturalmente.

La cosplayer lady_pizza_hug (nome originale) ha dedicato i suoi ultimi sforzi alla realizzazione di un costume interamente pensato per la Nami di One Piece. Ha subito ottenuto l'apprezzamento del mondo dei social network, attualmente su Instagram può vantare quasi 4300 mi piace.

Nami è un personaggio davvero amato, ma non l'unico degno di nota di One Piece appartenente al gentil sesso: bisogna ricordare almeno la presenza di Nico Robin e di Boa Hancock, tra quelli che subito tornano alla memoria di coloro che interruppero la lettura del manga anni fa (o la visione dell'anime).

Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay di Nami di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento: vi piace? Fatecelo sapere con un bel commento. E ricordate che sulle nostre pagine non mancano soggetti a tema manga e anime. Per esempio: