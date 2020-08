Crysis Remastered potrebbe uscire questo venerdì, almeno su PS4, stando all'ultimo video di PlayStation Access pubblicato ieri, in cui venivano esaminate le uscite di questa settimana per la console di Sony (lo trovate in fondo alla notizia).

Naturalmente trattandosi di un canale dedicato al mondo PlayStation è normale che PlayStation Access citi solo la versione PS4. Ciò non toglie che Crysis Remastered potrebbe essere pubblicato anche su PC e Xbox One in contemporanea, come del resto sarebbe abbastanza logico.

Crytek da questo punto di vista è rimasta silenziosa e dopo il tweet del 14 agosto in cui parlava di un annuncio imminente non ha fatto sapere più nulla su queste versioni del gioco. Considerate che la versione Nintendo Switch è già disponibile da qualche settimana e che l'abbiamo anche recensita.

Intanto che aspettiamo, riguardiamoci la nanosuit del protagonista in 8K.