The Stanley Parable: Ultra Deluxe rinviato, come ci ha fatto sapere Miles Morales

Altro giorno, altro gioco rinviato al 2021: The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Più precisamente, il gioco di Crows Crows Crows è stato posticipato al Q1 2021, quindi sarà disponibile nei primi tre mesi dell'anno prossimo.

Il riferimento a Miles Morales nel titolo nasce dal simpatico modo con cui è stato dato l'annuncio, ossia attraverso tre comunicati ufficiali: uno ricalcato su quello con l'annuncio del rinvio di Halo Infinite, il secondo ricalcato sull'annuncio del rinvio di Deathloop (con tanto di correzioni a vista) e l'ultimo ricalcato su di un immaginario annuncio del rinvio di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5, che a una prima occhiata ha fatto strozzare molti giocatori (poi si sono accorti della boutade).

Le motivazioni ufficiali per il rinvio di The Stanley Parable: Ultra Deluxe sono quelle lette in tutti gli altri annunci simili degli ultimi mesi: l'impatto della pandemia di COVID-19 ha rallentato lo sviluppo e c'è bisogno di più tempo per rifinire il gioco.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è una versione riveduta e corretta della surreale avventura in prima persona meta videoludica di Galactic Cafe che tanta risonanza ha avuto quando è stata pubblicata nel 2013.