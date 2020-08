Xbox Game Pass: Resident Evil 7 biohazard tra i molti giochi delle prossime settimane

Nelle prossime settimane il servizio in abbonamento Xbox Game Pass sarà arricchito da una serie di nuovi giochi davvero imponente, tra i quali spicca Resident Evil 7 biohazard. In realtà l'offerta è molto più ampia e variegata e comprende moltissimi nuovi titoli, tra i più attesi del periodo.

Le aggiunte sono iniziate ieri con l'eccellente Microsoft Flight Simulator per PC e con l'apparentemente ottimo Spiritfarer (sta ricevendo molti commenti positivi), quest'ultimo disponibile anche per Xbox.

Dal 20 agosto arriveranno invece Battletoads, un altro titolo inedito per entrambe le piattaforme, Crossing Souls (solo PC), Darksiders Genesis (solo PC) e Don't Starve: Giant Edition.

Il 21 agosto sarà invece sbloccato New Super Lucky's Tale, mentre il 27 agosto sarà la volta di Hypnosis Outlaw e del primo capitolo di Tell Me Why, avventura inedita di dontnod (quelli di Life is Strange).

Il 28 agosto è invece il giorno di Wasteland 3, gioco di ruolo hardcore di inXile attesissimo dagli appassionati del genere, che sarà accompagnato da Double Kick Heroes.

Infine, il 1° settembre arriveranno Resident Evil 7 biohazard, il capitolo più venduto della serie horror pop di Capcom, e l'inedito Crusader Kings III (solo PC), seguito di uno dei grand strategy più apprezzati di sempre.

Naturalmente ci saranno anche dei giochi che lasceranno il servizio e che potranno essere acquistati comunque in sconto, nel caso si voglia continuare a giocarci:

31 agosto

Creature in the Well (Console & PC)

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut (Console)

Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Console)

Metro: Last Light Redux (Console)

The Jackbox Party Pack 3 (Console)



1° settembre

NBA 2K20 (Console)



7 settembre

Red Dead Redemption 2 (Console)