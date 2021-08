The Witcher Blood Origin: 10 nuovi attori e attrici, inclusa Mirren Mack di Sex Education

Nel mentre il mondo di The Witcher si prepara ad accogliere il film animato Nightmare of the Wolf, non dobbiamo scordarci che è in produzione anche The Witcher Blood Origin, una serie prequel. Lo show di Netflix sta rimpolpando il proprio cast e ha annunciato dieci nuove aggiunte.

Ecco gli attori e le attrici che sono entrati a far parte del cast di The Witcher Blood Origin. Mirren Mack (Sex Education) interpreterà Merwyn, mentre Sir Lenny Henry (che sarà anche parte della serie Amazon dedicata al Signore degli Anelli) sarà Balor. Jacob Collins-Levy (The White Princess) sarà Eredin, mentre Lizzie Annis sarà Zacaré. Si continua con Huw Novelli (The Capture) che interpreterà Callan "Brother Death" e Francesca Mills (Harlots) che sarà Meldof. Amy Murray sarà Fenrik, mentre Nathaniel Curtis (It's a Sin) sarà Brían. Inoltre, Zach Wyatt (Urban Myths) avrà il ruolo di Syndril mentre Dylan Moran (Black Books) sarà Uthrok One-Nut. Citando invece gli attori già noti, sappiamo che vi saranno Laurence O'Fuarain, Sophia Brown, e Michelle Yeoh.

Mirren Mack nei panni di Florence in Sex Education

The Witcher Blood Origin è ambientato 1.200 anni prima della serie The Witcher. Si tratta di prequel in sei parti che racconta la storia del primo prototipo di Witcher e degli eventi che hanno portato i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi a scontrarsi, evento che nella saga è noto come Congiunzione delle sfere. Declan de Barra è showrunner, mentre Lauren Schmidt Hissrich (che gestisce il franchise su Netflix) sarà produttrice esecutiva. Andrzej Sapkowski, autore dei romanzi, sarà consulente creativo.

Infine, ecco la nostra recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf.