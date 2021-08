CD Projekt RED assume personale per un nuovo gioco in terza persona?

Nonostante sia attualmente impegnata nel migliorare l'esperienza di Cyberpunk 2077 su PC e console, non sarebbe strano se CD Projekt RED si stesse preparando al prossimo progetto tripla A. Un annuncio di lavoro pubblicato dall'azienda in particolare sembrerebbe suggerire l'inizio dei lavori su un nuovo titolo con visuale in terza persona.

Come riportato dai colleghi di Gamerant, lo studio polacco è in cerca di un camera programmer con "esperienza nello sviluppo di prospettive in terza persona in tempo reale". L'annuncio purtroppo non svela su quale progetto lavorerà il candidato, ma in compenso sappiamo che lo farà nella sede di Vancouver di CD Projekt RED, la nuova divisione aperta a marzo dopo l'acquisizione di Digital Scapes.

Durante uno degli ultimi incontri con gli azionisti, lo studio ha affermato che a partire dal 2022 avvierà una nuova organizzazione che prevede lo sviluppo di più giochi tripla A in parallelo. Per raggiungere questo obiettivo CD Projekt intende potenziare è il RED Engine ed espandere ulteriormente il proprio organico ingrandendo i team di sviluppo.

Uno dei nuovi progetti in questione potrebbe essere per l'appunto un nuovo gioco in terza persona, magari il The Witcher 4 tanto desiderato dai giocatori. Per scoprirlo tuttavia dovremo attendere ancora a lungo.