Call of Duty Vanguard: presentazione attesa a breve, facciamo il punto sui rumor

L'annuncio ufficiale di Call of Duty Vanguard, presunto titolo del capitolo 2021 della serie COD, avverrà il 19 agosto 2021, secondo vari leak - tra i quali ne figura anche uno proveniente dal PlayStation Store. Mancherebbe quindi pochissimo al reveal di uno dei giochi più importanti dell'anno, che condizionerà anche la forma di Warzone, il battle royale.

Ci conviene quindi fare il punto della situazione su quanto sappiamo, prima di vedere nel dettaglio tutto quello che Activision ha preparato per noi.

Secondo quanto condiviso da vari report, Call of Duty Vanguard includerà una modalità campagna, una modalità multigiocatore e anche una modalità zombie. Il tutto sarà ambientato in varie regioni del mondo, dall'Europa al Pacifico, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Call of Duty: WWII

A questo riguardo, abbiamo già avuto modo di vedere un breve teaser condiviso tramite i social network da alcuni influencer, come parte di un accordo con Activision. Il breve video ci ha permesso di vedere un cartello con la scritta "Merville" (Francia): si tratta di uno dei luoghi legati a una delle operazioni degli Alleati in Europa, come parte dell'operazione legata allo Sbarco in Normandia.

Alcuni rumor avevano puntato il dito verso una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale ma, secondo le voci più recenti e accreditate, non dovrebbe essere così. Il team di sviluppo di Call of Duty Vanguard dovrebbe quindi aver optato per una versione realistica della Guerra. Si tratta di una scelta comprensibile e che probabilmente farà la felicità dei fan della saga che hanno sempre preferito scenari e situazioni storicamente accurate.

Come detto, però, parlare di un nuovo Call of Duty significa anche parlare degli effetti che esso avrà su Call of Duty Warzone. Il battle royale dovrebbe infatti ricevere una nuova mappa che sostituirà completamente Verdansk: per ora non sappiamo che particolarità avrà questa nuova zona, ma secondo le voci dovrebbe essere perlomeno più grande di quella attualmente disponibile. Per ora, all'interno di Call of Duty Warzone è apparso un teaser di Call of Duty Vanguard, legato a un cecchino dell'URSS.

Call of Duty: Warzone

A tutto questo si sommano alcune informazioni dedicate alle versioni del gioco. Come ci si potrebbe aspettare, si parla di PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S come piattaforme di riferimento. Dovrebbero inoltre esserci varie versioni, alcune dedicate alla sola next-gen, alcune dedicate alla sola old-gen e una versione che permette di avere accesso al gioco su entrambe le generazioni di console (PS4 + PS5, oppure Xbox One + Xbox Series X|S). Si tratterebbe dello stesso approccio tenuto con Call of Duty Black Ops Cold War.

Come detto, tutto questo è solo un insieme di leak, rumor e report. Attualmente Activision ha solo confermato che Sledgehammer Games è lo sviluppatore del prossimo Call of Duty. Nondimeno, il profilo Twitter ufficiale di COD ha scherzosamente commentato l'arrivo di rumor e leak, ammettendo in sostanza che le informazioni su Vanguard sono vicine.

Ora però tocca a voi: diteci, ammesso che i rumor siano veritieri, Call of Duty Vanguard e i suoi "effetti" su Warzone vi incuriosiscono, oppure speravate che Activision puntasse in una direzione diversa? E se è così, che tipo di Call of Duty vorreste?