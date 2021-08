Cyberpunk 2077: patch 1.3, CD Projekt ha fornito i dettagli sull'aggiornamento

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo, lungo post, per aggiornare sullo stato dei lavori della patch 1.3 di Cyberpunk 2077, spiegandone nel dettaglio alcune delle novità più importanti. Oltre a ciò, sono stati pubblicati tre nuovi video di gioco per illustrarle, in modo da renderle chiare a chiunque.

La prima novità è il miglioramento della mini mappa, che con la versione 1.3 dovrebbe rendere molto più semplice navigare per le strade di Night City.

"Con l'aggiornamento al nuovo sistema di minimappa, potrete vedere di più e navigare meglio. Guidate veloce, guidate sicuro." - Andrzej, Programmer, CD PROJEKT RED

La seconda novità riguarda l'aggiornamento del Clouds, per rendere più chiare le procedure del sistema ed evitare errori ai giocatori.

"È stato uno dei miei primi incarichi quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, ho scavato a lungo nel codice perché volevo comprendere appieno il nostro sistema di interfaccia video, ma alla fine ho realizzato che il problema era nelle impostazioni del video. Il valore per la durata del video era inferiore alla sequenza del video. In questo modo, i giocatori potranno capire meglio la decisione che stanno per prendere in questa sequenza della trama." - Natalia, UI Programmer, CD PROJEKT RED

L'ultima delle novità spiegate è il reset delle abilità, che consentirà ai giocatori di provare build differenti durante il gioco in maggiore scioltezza.

"Questa funzione darà ai giocatori la possibilità di sperimentare abilità e talenti in sicurezza. È facilmente accessibile e abbordabile per tutti, e permette di investire in particolari talenti senza esitazione." - Katarína, Gameplay Designer, CD PROJEKT RED

Per tutte le altre novità sulla patch 1.3 di Cyberpunk 2077 bisognerà attendere martedì 17 agosto alle ore 18:00, quando lo studio polacco le illustrerà in uno streaming dedicato. Per seguirlo potete collegarvi sul canale Twitch di CD Project Red.