PS5 a tema The Last of Us 2: la stupenda creazione di un fan

PS5 a tema The Last of Us 2

Tramite Reddit, è stata condivisa una fotografia di una PS5 personalizzata a tema The Last of Us. La console, che potete vedere nell'immagine qui sopra, è stata condivisa dall'utente Pint4mePlz. Si tratta di una decalcomania creata da "Slowmoose" e in vendita su Onbuy.

The Last of Us 2 è stato uno dei giochi più discussi dello scorso anno, con molti giocatori divisi sull'effettiva bontà dell'avventura di Ellie. Indipendentemente dal giudizio finale, possiamo affermare che l'opera di Naughty Dog è stata in grado di entrare in testa a moltissimi giocatori. PS5 si dimostra inoltre, ancora una volta, una console perfetta per la personalizzazione: la scocca ampia e bianca è come una tela pronta per i creativi.

Rimanendo invece in tema The Last of Us, un video svela una mappa scoperta nei file, è del multiplayer?