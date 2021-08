The Witcher Stagione 2: attori spiegano perché dobbiamo essere eccitati per lo show Netflix

Gli attori di The Witcher Stagione 2 hanno condiviso un video messaggio nel quale ci spiegano perché dovremmo essere eccitati per lo show di Netflix, in arrivo fra circa quattro mesi.

Al'interno del filmato, che potete vedere qui sopra, Anya Chalotra - che interpreta Yennefer - afferma: "Dovreste essere eccitati per la Stagione 2 perché potrete scoprire cosa è successo a Yennefer dopo la Battaglia di Sodden. E non penso vi sia una ragione migliore di questa". A seguire parla Freya Allan - attrice che interpreta Ciri - la quale afferma che nella Stagione 2 "non solo Ciri è finalmente riunita con Geralt, ma si sta anche allenando per diventare una Witcher. Il pendolo non è uno scherzo", facendo riferimento a una scena ben nota ai lettori della saga.

Poi, Mimî M Khayisa - attrice che interpreta Fringilla - ci spiega che "Fringilla ricopre un ruolo importante in The Witcher Stagione 2 e avremo modo di esplorare la sua relazione con Yennefer e scopriremo di più sui motivi che l'hanno fatta finire a Nilfgaard." Infine, è il turno di Paul Buillon - attore che interpreta Lambert - che ci dice che potremo incontrare "Lambert, Vesemir, Coen e Eskel altri Witcher sopravvissuti".

È un periodo denso di novità per il mondo di The Witcher. La saga ha da poco ricevuto un film animato che ci ha permesso di scoprire il passato di Vesemir: potete leggere la nostra recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf. Inoltre, la serie prequel The Witcher Blood Origin ha appena annunciato 10 nuovi attori e attrici.