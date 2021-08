The Suicide Squad: una scena di Harley Quinn si ispira a Lollipop Chainsaw

James Gunn ha svelato che per una delle scene di The Suicide Squad con protagonista Harley Quinn ha preso come ispirazione Lollipop Chainsaw, il folle action di Goichi Suda per PS3 e Xbox 360.

I più informati sapranno che prima di diventare un regista di fama mondiale grazie a Guardiani della Galassia, Gunn ha collaborato alla realizzazione del titolo Suda51 in qualità di writer. Diciamoci la verità, Lollipop Chainsaw di certo non verrà ricordato come il titolo più riuscito di Goichi Suda, ma in compenso ha conquistato un posto speciale nel cuore di James Gunn.

In un'intervista Gunn infatti spiega di aver preso come ispirazione il gioco per una scena di Harley Quinn. Occhio da qui in poi ci saranno spoiler su The Suicide Squad, se ancora non avete visto la pellicola vi consigliamo di non proseguire.

Harley Quinn in The Suicide Squad

La scena in questione è quella in cui Harley dopo essere stata torturata riesce a liberarsi e fuggire tra fiumi di sangue e valanghe di proiettili, il tutto con un piglio molto colorato e scanzonato.

"Ho realizzato in passato un videogioco chiamato Lollipop Chainsaw. Ho sempre adorato il modo in cui cuoricini e altre piccole cose stupende uscissero fuori dalle persone mischiate al sangue", afferma Gunn. "Quindi, la scena si ispira molto a questo, la scelta estetica di mescolare scene cruente e brutali con il modo di Harley di vedere il mondo in maniera scanzonata e leggera."

Gunn aggiunge che questa sorta di omaggio era presente fin dalle prime bozze di The Suicide Squad e che è stato mantenuto in tutte le revisioni successive, arrivando poi nei cinema.