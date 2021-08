Nvidia: software di mining aggira il Lite Hash Rate delle GPU RTX, prezzi destinati a salire?

A quanto pare qualcuno è riuscito a creare un software di mining in grado di aggirare il Lite Hash Rate realizzato da Nvidia per le GPU della serie RTX. Di conseguenza si potrebbe verificare un repentino aumento dei prezzi delle schede video.

Lo scorso maggio Nvidia aveva introdotto questo limitatore per le sue GPU, dalla RTX 3060 in poi, per limitare il fenomeno dei prezzi folli del mercato delle schede video, nato grazie alla sempre più crescente popolarità del mining di criptovalute. Il Lite Hash Rate funziona sia a livello BIOS che driver e rileva algoritmi di mining, riducendo così la potenza di mining fino al 50% della sua capacità originale. Una soluzione che in molti credevano "a prova di miner", ma a quanto pare si sbagliavano.

Nvidia RTX 3060

Stando a quanto riportato da TechnoSports, la nuova versione del software per il mining di NBW Miner riesce ad aggirare parzialmente il blocco, sbloccando le prestazioni delle GPU Nvidia fino al 70%. L'aggiornamento è già disponibile sia per Windows che per Linux. Il software di NBW Miner è gratuito, ma chiunque lo utilizzi deve pagare una commissione fino al 3% delle entrate ottenute con il mining.

Probabilmente la cosa farà la gioia dei miner, ma non quella dei giocatori, visto che grazie a questa soluzione il prezzo delle GPU Nvidia potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente.