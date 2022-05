Intel Core 12000HX: annunciati i nuovi processori laptop di fascia enthusiast su architettura Alder Lake

Intel ha presentato ufficialmente i processori mobile della serie Intel Alder Lake-HX che, in arrivo tra l'estate e l'autunno anche sui nuovi Lenovo Legion 7, sono pensati per soddisfare le necessità di creator esigenti, di professionisti che hanno bisogno di parecchia potenza bruta e anche di utenti enthusiast in generale, cosa rimarcata da una dimostrazione dei benefici dell'architettura Alder Lake con un titolo come Total War: Warhammer III. Si propongono, quindi, come il meglio del meglio disponibile in ambito laptop, obiettivo perseguito con l'aumento del numero di core ad alte prestazioni, potenza base di 55 W, fino a 157 W di Max Turbo Power, overclock per tutta la serie, supporto fino a 128 GB di memoria DDR5 con Dynamic Memory Boost e 48 linee PCIe, di cui 16 PCIe 5.0, contro le 28 complessive della serie Intel Alder Lake-H.

I laptop si spingono fino a 16 core e 24 thread con la nuova serie di processori enthusiast Intel Alder Lake-HX

La dotazione, in sostanza, è la stessa dei processori desktop e questo perché si tratta a tutti gli effetti di un adattamento in chiave mobile dei processori Intel di dodicesima generazione destinati ai computer da scrivania. Non è un caso che le dimensioni dello slot BGA siano identiche, almeno in larghezza e altezza. Lo spessore, infatti, è stato ridotto da 4.4 a 2.0 millimetri, ovviamente per andare incontro alle più strette esigenze di spazio dell'ambiente laptop che impone anche un limite più stringente all'alimentazione rispetto ai modelli desktop.

Parliamo comunque di un netto incremento di potenza, in piccola parte legato ai core che viaggiano a una velocità leggermente superiori a quelli della serie Intel Core 12900, ma soprattutto connesso all'aumento dei core ad alte prestazioni. I 4 modelli di punta infatti, si spingono fino a 8 P-Core contro i 6 P-Core dei top di gamma Intel Alder Lake-H che, includendo nel calcolo Hyperthreading e 8 E-Core ad alta efficienza, ci portano agli stessi 24 thread massimi dei processori Intel Core di dodicesima generazione per desktop. Il tutto con 5.0 GHz di frequenza massima, ovviamente sui P-Core, nel caso dell'Intel Core i9-12950HX e dell'Intel Core i9-12900HX.

Il numero di core dei procssori Intel Alder Lake-HX fa la differenza, ma si nota anche un leggero incremento in single thread rispetto ai processori Alder Lake-H

Si scende invece a 4.8 GHz con gli Intel Core i7-12850HX e Intel Core i7-12890HX che tra l'altro scendono a 25 MB di cache L3 contro i 30 dei modelli superiori, ma godono comunque di un arsenale analogo a quello dei processori top di gamma Intel per desktop. Non male per processori di fascia media che si presume offrano una maggior efficienza, anche in forza della diminuzione della frequenza della GPU Intel Iris Xe da 32 Execution Uniti dagli 1.55 GHz dei modelli di punta a 1.45 GHz.

Arriviamo infine a 6-P core e 8 E-Core con l'Intel Core i7-12650HX per arrivare a 4 P-Core per gli Intel Core i5-12600HX e Intel Core i5-12450HX che tra l'altro si ferma a 4 E-Core contro gli 8 di tutti gli altri modelli e si accontenta di una GPU da 16 Execution Unit. Ma, lo ribadiamo, tutti i modelli sono sbloccati e godono di 157 W di Max Turbo Power che proprio con i processori di fascia più bassa potrebbe garantire ampi margini di overclock. Tra l'altro anche qui troviamo tutte le funzionalità dei desktop con l'ultima versione del software Intel Extreme Tuning Utility che consentirà l'overclock in tempo reale per singolo core, E-Core inclusi, e per la memoria DDR5.

Di seguito tutta la lineup dei processori Intel Core 12000HX.