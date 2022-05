Monster Hunter Rise Sunbreak: il nuovo pro controller Switch raffigurante Malzeno è stato svelato

Durante l'evento odierno dedicato a Monster Hunter, è stato rivelato un nuovo pro controller Monster Hunter Rise: Sunbreak per Nintendo Switch raffigurante Malzeno, che sarà reso disponibile insieme all'espansione, ovvero il 30 giugno 2022.

Potete vedere le immagini dedicate al nuovo pro controller dedicato a Monster Hunter Rise: Sunbreak qui sotto.

La descrizione ufficiale della nuova creature di Monster Hunter Rise: Sunbreak recita: "Il Drago Antico Malzeno ha la capacità di far crollare interi regni. Malzeno comanda un misterioso sciame di entità parassite che catturano e poi assorbono l'energia della loro preda. Quando si impegna direttamente in combattimento, il Drago Antico attacca con un'eleganza e una ferocia degne della sua ispirazione, il vampiro. Una volta che ha inflitto alla sua preda lo stato di "malus da sangue", i due iniziano un duello per determinare quale forza vitale si esaurirà per prima. Se il cacciatore fallisce, Malzeno si evolve in una forma ancora più terribile per devastare i nemici sopravvissuti."

