Ancient Arenas: Chariots annunciato, è un simulatore corsa dei carri di epoca romana

Durante il suo evento annuale, Slitherine ha annunciato Ancient Arenas: Chariots, un simulatore di corsa dei carri in epoca romana, che farà sicuramente felici tutti gli appassionati di storia e di sport brutali.

Vediamo il teaser trailer di annuncio:

In Ancient Arenas: Chariots il giocatore dovrà gestire una scuderia sportiva dedita all'antico e brutale sport. Dovrà quindi riuscire a ottenere più vittori possibili per espandersi, commerciare, ricercare ed esplorare, in modo da rendere gli allenamenti più efficaci e accedere alle competizioni più prestigiose.

Il giocatore dovrà quindi allevare i cavalli, addestrare gli auriga e assemblare i carri per renderli sempre più performanti e al passo con le tecnologie. Dovrà anche scegliere in cosa specializzarsi, in base al proprio stile di gioco. Ovviamente non mancheranno le competizioni, in cui si controlleranno i carri in tempo reale, con tanto di campionati dedicati. L'0biettivo è quello di arrivare a gareggiare al Circo Massimo di Roma.

Vediamo le prime immagini di Ancient Arenas: Chariots:

Ancient Arenas: Chariots non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Sicuramente uscirà su PC, ma per ora non sono state confermate le piattaforme sulle quali potremo giocarci.