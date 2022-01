CES 2022: i nuovi Lenovo Legion 5 e Lenovo Legion 5 Pro

Inoltre le opzioni per la GPU includono anche la nuova Nvidia RTX 3070 Ti, qui il nostro speciale sulle novità Nvidia per il CES 2022 , ma presumiamo che in futuro, magari sui Lenovo Legion 7, spunti anche Nvidia RTX 3080 Ti, un modello pensato per elevare notevolmente le capacità grafiche dei laptop da gioco.

La connettività, va detto, è influenzata dall'uso di processori differenti, con la porta Thunderbolt esclusiva della serie Lenovo Legion 5i grazie all'uso di processori Intel Alder Lake-H. Anche i nuovi processori AMD Ryzen 6000 hanno un'opzione per connettività USB 4.0 da 40 Gbps che non sembra però essere prevista per i Lenovo Legion 5. Universale invece l'evoluzione del design che comprende il nuovo raffreddamento Legion Coldfront 4.0, una più silenziosa tastiera Truestrike con entrate per l'aria in corrispondenza di ogni tasto e l' assottigliamento dello chassis del 15%, sufficiente a portare lo spessore del laptop al di sotto dei 2 centimetri.

Per il resto la dotazione hardware delle due serie pressoché identica e conta Nvidia RTX 3070 Ti con TFP massimo di 125W come opzione di punta per la GPU, fino a 1 TB di storage SSD PCIe 4.0, fino a 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz, WiFi 6E 2x2 e batteria con ricarica il ultra rapida. A questo proposito le specifiche del Lenovo Legion 5i riportano una batteria da 80 Wh mentre quelle del Lenovo Legion 5 una batteria da 60 Wh, ma considerando la somiglianza tra i due laptop, identici anche per lo schermo da 15 pollici 1440p con refresh fino a 165 Hz, potrebbe trattarsi di un refuso.

La differenze maggiore tra il Lenovo Legion 5 e il Lenovo Legion 5i riguarda le opzioni per la CPU, con la prima serie vincolata ai processori AMD fino all'AMD Ryzen 9 6800H e la seconda vincolata ai processori Intel fino all'Intel Core i9-12700H. Mancano quindi le opzioni top di gamma, ma d'altronde parliamo di un laptop di fascia media che, sarà venduto con prezzi di partenza di 1129,99 dollari per la versione con processori AMD, in arrivo ad aprile, e di 1199,99 dollari per la versione con processori Intel, in arrivo a febbraio.

Lenovo Legion 5 Pro e Legion 5i Pro

La serie Lenovo Legion 5 Pro cambia formato, passando a quello a 16:10 con diagonale da 16 pollici che comporta un aumento del peso del laptop di circa 90 grammi, e si spinge verso livelli più più alti nel caso del processore. Ma pur mettendo sul piatto anche una variante bianca e promettendo un miglior bilanciamento prestazionale grazie all'AI Engine 2.0, segue lo stesso copione della serie base con due varianti, quella denominata semplicemente Lenovo Legion 5 Pro che può montare CPU AMD fino all'AMD Ryzen 9 6900H e quella denominata Lenovo Legion 5i Pro che può arrivare fino al top di gamma dei nuovi processori Alder Lake-H con il Core i9-12900H.

Per quanto riguarda lo schermo, il cambiamento non riguarda solo proporzioni e risoluzione, che arriva a 2560x1600 in funzione della maggiore superficie verticale, ma comprende il refresh rate, che tocca quota 240 Hz, e la luminosità, decisamente superiore visti i 500 nit di valore tipico, sufficienti per la certifica HDR 400. Ed è questo uno dei fattori principali ad alzare il prezzo di partenza che diventa di 1429,99 per la serie Legion 5 Pro con CPU AMD e di 1569,99 dollari per la serie Lenovo Legion 5i Pro con CPU Intel.

Per il resto le opzioni sono quelle della serie base. Parliamo quindi di chassis più sottile, della nuova tastiera Truestrike pensata per migliorare la ventilazione, di un massimo di 32 GB di DDR5 da 4800 MHz, di opzioni per lo storage PCIe 4.0 fino a 1 TB e della Nvidia GeForce RTX 3070 Ti come opzione massima per la GPU. Uguali, inoltre, anche la batteria da 80 Wh con ricarica ultra rapida, la connettività e il sistema audio da 2 altoparlanti da 2 w tridimensionali che emettono il sonoro verso il basso per aumentare la percezione dei bassi.

Scheda tecnica Lenovo Legion 5 Pro / 5i Pro