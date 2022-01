Meta ha cancellato il progetto di un sistema operativo VR e AR

Meta ha cancellato il progetto di un sistema operativo in VR e AR a cui lavorava un team composto da ben trecento persone. Sembra tuttavia che l'azienda non abbia rinunciato all'idea di un SO custom.

A pochi giorni dalle ottime notizie relative al picco di vendite per Meta Quest 2 e i giochi VR a Natale 2021, arriva dunque una doccia fredda rispetto all'evoluzione dell'ecosistema che l'azienda di Mark Zuckerberg sta cercando di creare.

In questo caso il progetto rispondeva al nome di XROS, dall'unione dei termini XR (che mette insieme realtà virtuale e realtà aumentata) e OS. La sua cancellazione lascia gli attuali dispositivi con il sistema operativo a base Android che già conosciamo.

A quanto pare lo sviluppo di XROS è cominciato nel 2017 per mano di un team composto, come detto, da oltre trecento persone. Può darsi che il progetto corrispondesse al sistema operativo di cui sia Zuckerberg che il CTO Andrew Bosworth hanno parlato in alcune occasioni.

Non è dato sapere se la cancellazione avrà delle conseguenze sui dispositivi attualmente in lavorazione presso Meta, in primis i chiacchierati occhiali AR, ma pare che anch'essi utilizzino una qualche versione di Android.