CES 2022: l'aggiornamento dell'offerta laptop MSI include un nuovo modello e un'edizione speciale

Finestra privilegiata per il segmento laptop, il CES 2022 ha dato modo a MSI di presentare gli aggiornamenti con CPU e GPU di nuova generazione delle sue innumerevoli serie di laptop da gioco, tutte ancora una volta fedeli alla combinazione di hardware Intel e Nvidia. Troviamo quindi le nuove CPU Intel di dodicesima generazione, qui il nostro speciale, e le nuove GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti, delineate nel nostro articolo dedicato a tutte le novità Nvidia del CES 2022. Tra le novità principali troviamo l'uso di metallo liquido "phase-changing", che si scioglie al di sopra dei 58 gradi, per migliorare la dissipazione oltre a pannelli 1080p a 360 Hz, pannelli 1440p a 240 Hz e pannelli 4K a 120 Hz a soddisfare le esigenze di ogni tipo di videogiocatore. Il tutto condito da una maggiore alimentazione per sfruttare le GPU, con un picco di 175 W sull'MSI Raider equipaggiato con la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, e dall'aumento delle prestazioni del 30% in modalità silenziosa, essenziale per poter lavorare o giocare in ambienti pubblici. Per l'occasione MSI puntato i riflettori sulle serie di punta MSI Stealth, MSI Raider e, ovviamente, MSI Vector, nuova ma come di consueto in casa MSI pensata per includere sia una variante da 17.3 pollici che una da 15.6 pollici. Riguarda solo il taglio da 15.6 pollici, però, il particolare Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, un laptop in edizione speciale che si ispira, ovviamente, al nuovo sparatutto Ubisoft. In ogni caso gli aggiornamenti alle nuove CPU e o alle nuove GPU, in arrivo il primo febbraio, riguardano tutta l'offerta che comprende le linee MSI Pulse, MSI Katana e MSI Sword. Inoltre MSI ha svelato che vedremo presto l'MSI Stealth 15M, un modello particolarmente sottile con stile da strada che guarda quindi a un pubblico giovane o comunque particolarmente smaliziato.

MSI Stealth GS77 / GS66 Il nuovo MSI Stealth GS77 L'MSI Stealth è il modello più esile tra quelli di fascia alta MSI ed è pensato per impacchettare il massimo delle opzioni hardware disponibili in poco più di 2 centimetri di spessore per il modello da 17.3 pollici e poco meno per quanto riguarda quello da 15.6 pollici. Questo senza rinunciare alla batteria da 99 Wh, al lettore di impronte e a tutte le opzioni per lo schermo. Sia il formato da 17.3 pollici che quello da 15.6 pollici possono essere scelti in tre risoluzioni, tutte a framerate elevato. Parliamo infatti di 4K a 120 Hz, 1440p a 240 Hz e 1080p a 360 Hz, attuale picco degli schermi pensati per il gaming competitivo. Il tutto impreziosito da un impianto audio da 6 altoparlanti firmato Dynaudio che in combinazione con un silent mode più performante dovrebbe consentire di giocare egregiamente senza cuffie anche con un portatile di questa potenza. Certo, se le dimensioni sono ridotte non si può dire altrettanto del peso, che per il modello da 17 pollici arriva a 2.8 kg, ma d'altronde parliamo di un desktop replacement in grado di misurarsi persino con il 4K, ovviamente scegliendo come opzione la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti che comporta un costo decisamente elevato. Parliamo infatti di 3699 dollari, si spera in combinazione con lo schermo 4K. Scheda tecnica MSI Stealth GS77 / G66 CPU: fino a Intel Core i9 di dodicesima generazione

MSI Raider GE76 / GE66 L'MSI Raider GE76 si riconosce a chilometri di distanza Quest'anno l'edizione speciale non tocca agli MSI Raider, per quanto questa serie di laptop da gioco MSI sia speciale di suo. D'altronde si è impressa nell'immaginario con la sua spessa barra RGB che caratterizza un design meno attento allo spessore anche in funzione della potenza. Più spazio, infatti, si traduce in una dissipazione migliore. Non a caso la linea di punta MSI è quella che spreme di più le GPU, arrivando a fornire un picco di 175 W alla GeForce RTX 3080 Ti montata sul modello da 17.3 pollici. Si ferma invece a 150 W allo con lo stesso modello di GPU montato sul modello da 15.6 pollici, ma parliamo comunque di valori molto alti per una serie che spinge al massimo tutte le opzioni che partono dalla Nvidia GeForce RTX 3070 Ti e includono la Nvidia GeForce RTX 3080. Scheda tecnica MSI Raider GE76 / GE66 CPU: fino a Intel Core i9 di dodicesima generazione

MSI Vector GP76 / GP66 Il nuovo MSI Vector, potente ma senza fronzoli Arriviamo alla nuova serie di laptop da gioco MSI, anche questa con due modelli che tra l'altro sono identici per peso e dimensioni a quelli della linea MSI Raider. Sparisce però l'illuminazione aggiuntiva per un laptop che da una parte si affida a linee minimali e dall'altra, sul retro, è ricco di particolari tra linee spezzate e cerniere dello schermo a vista. Le opzioni per la GPU includono uno dei nuovi modelli, ma si tratta della Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. L'opzione massima è infatti la Nvidia GeForce RTX 3080. Ma d'altronde manca anche l'opzione per schermo 4k. Sia i pannelli IPS del modello 17.3 pollici, sia quelli del modello 15.6 pollici si fermano infatti al 1440p, con refresh di 240 Hz per il modello più grande e di 165 Hz per il secondo. Comune a entrambi, invece, l'opzione 1080p da 240 Hz. Resta invece l'indicazione di un'Intel Core i9 di dodicesima generazione come opzione di punta per la CPU che presumibilmente fa riferimento all'Intel Core i9-12900H. Ma in questo caso la memoria è di tipo DDR4, presumibilmente per risparmiare. Lo stesso vale per la batteria che crolla fino a 65 W. Sparisce inoltre qualsivoglia porta Thunderbolt, ma l'HDMI resta di tipo 2.1 con supporto per l'8K a 60 Hz e per il 4K a 120 Hz. Scheda tecnica MSI Vector GP76 / GP66 CPU: fino a Intel Core i9 di dodicesima generazione

