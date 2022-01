CES 2022: ASUS annuncia i nuovi laptop della serie TUF con hardware di ultima generazione

Nuovo CES, nuovi modelli della linea ASUS TUF la più attenta al rapporto qualità/prezzo della casa taiwanese in grado di garantire elevata robustezza e opzioni di buon livello per tutta la componentistica adottata. Per la serie ASUS TUF Gaming A ci sono i nuovi processori laptop Intel Alder Lake-H, con la promessa di un'efficienza decisamente superiore ai Comet Lake-H, mentre per la serie ASUS TUF Gaming F troviamo i nuovi processori laptop AMD Ryzen 6000, equipaggiati con le nuove GPU integrate RDNA 2. Per il resto le due serie sono identiche, compreso MUX Switch per tutti i modelli, le nuove ventole Arc Flow Fans da 84 lame, GPU di punta ed estetica ricercata. C'è anche un outsider ed è l'ASUS TUF Dash F15 che condivide molte caratteristiche con i fratelli maggiori, ma equipaggia solo CPU Intel e si ferma all'Intel Core i7-12650H, meno performante dell'Intel Core i7-12700H degli ASUS TUF Gaming. Inoltre è disponibile nella sola versione da 15 pollici e non manca di qualche altro compromesso, ma si riscatta grazie alle dimensioni e al peso inferiori.

ASUS TUF Gaming A15/A17 e F15/F17 La nuova serie ASUS TUF Gaming, nella variante con processori Intel Core di dodicesima generazione Come la linea ASUS ROG Strix, anche la linea ASUS TUF Gaming è suddivisa in due famiglie, una equipaggiata con il nuovo Intel Core i7-12700H, caratterizzato dall'architettura ibrida Alder Lake-H con le sue due tipologie di core differenti, e l'altra equipaggiata con il nuovo AMD Ryzen 7 6800H, basato sull'architettura Zen 3+ con ottimizzazioni assortite e GPU integrata RDNA 2. A parte questo, tra gli ASUS TUF Gaming A15/A17 con CPU Intel e gli ASUS TUF Gaming F15/F17 con CPU AMD cambia solo la presenza o meno di connettività Thunderbolt e il limite all'USB 3.2 Gen 1 per i modelli con CPU AMD. Tutto il resto è identico tra opzioni del display, possibilità di scegliere tra batteria da 56 Wh o 90 Wh e la GeForce RTX 3070 Laptop con switch MUX come opzione di punta per la GPU. Anche lo chassis non varia per dimensioni, peso o estetica. Il design dei nuovi laptop TUF è stato rinnovato e guarda al mondo degli anime sui mecha, con dettagli come il logo scolpito con il laser sulla Jaeger Gray Edition oppure la versione incisa del modello Mecha Gray. Il tutto in funzione di una line-up che guarda a risparmio e resistenza, rinunciando alle opzioni top di gamma, ma non certo a una buona potenza. Parlando degli schermi, tutti Adaptive-Sync, anche la linea ASU TUF Gaming prevede diverse opzioni, almeno per il modello da 15 pollici. Quello da 17 è infatti limitato al solo FHD a 144 Hz con fedeltà del colore limitata e tempi di risposta non dichiarati. Nel caso del modello da 15 pollici invece, ci sono altre due opzioni, entrambe con 3 millisecondi dichiarati di tempo di risposta. La prima punta all'alta qualità con risoluzione QHD 1440p, refresh di 165 Hz e copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 100%, mentre l'altra guarda all'alta velocità con risoluzione FHD 1080p, 300 Hz di refresh e 100% della gamma sRGB. Scheda tecnica ASUS TUF Gaming serie A e serie F CPU: Intel Core i7-12700H o AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i7-12700H o AMD Ryzen 7 6800H GPU: fino a NVIDIA 3070 da 140 W in boost (con MUX Switch)

fino a NVIDIA 3070 da 140 W in boost (con MUX Switch) Formato: 16:9, 15 e 17 pollici

16:9, 15 e 17 pollici Opzioni schermo 15 pollici: QHD (2560x1440) IPS 165 Hz, gamma DCI-P3 100%, 3 ms / FHD (1920x1080) IPS 300 Hz, gamma sRGB 100%, 3 ms / FHD (1920x1080) IPS 144 Hz

QHD (2560x1440) IPS 165 Hz, gamma DCI-P3 100%, 3 ms / FHD (1920x1080) IPS 300 Hz, gamma sRGB 100%, 3 ms / FHD (1920x1080) IPS 144 Hz Opzioni schermo 17 pollici: FHD (1920x1080) IPS 144 Hz

FHD (1920x1080) IPS 144 Hz Memoria RAM: fino a 16 GB DDR5 4800 MHz

fino a 16 GB DDR5 4800 MHz Storage: fino a 1 TB SSD PCIe Gen 4 (slot secondario disponibile)

fino a 1 TB SSD PCIe Gen 4 (slot secondario disponibile) Connettività wireless: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porte: 1x Thunderbolt (alt DisplayPort), 1 USB-C 3.2 Gen 2 per Intel e Gen 1 per AMD (alt DisplayPort e Power Delivery), 2x USB-A 3.2 Gen 1, uscita HDMI 2.0b, porta Ethernet e jack audio combo 3.5 mm

1x Thunderbolt (alt DisplayPort), 1 USB-C 3.2 Gen 2 per Intel e Gen 1 per AMD (alt DisplayPort e Power Delivery), 2x USB-A 3.2 Gen 1, uscita HDMI 2.0b, porta Ethernet e jack audio combo 3.5 mm Batteria: 90 Wh o 56 Wh

90 Wh o 56 Wh Tastiera: RGB, corsa tasti 1.7 mm, 10 tasti numerici

RGB, corsa tasti 1.7 mm, 10 tasti numerici Audio: 2 altoparlanti con Dolby Atmos e cancellazione del rumore a due vie

2 altoparlanti con Dolby Atmos e cancellazione del rumore a due vie Dimensioni: 354 x 251 x 22.4~24.9 mm (15 pollici) / 394 x 264 x 22.9~25.4 mm (17 pollici)

354 x 251 x 22.4~24.9 mm (15 pollici) / 394 x 264 x 22.9~25.4 mm (17 pollici) Peso: 2.2 kg (15 pollici) / 2.6 kg (17 pollici)

2.2 kg (15 pollici) / 2.6 kg (17 pollici) Prezzo di partenza: Non dichiarato