CES 2022: ASUS annuncia i nuovi ZenBook 14 e ZenBook X14 Space Edition

I nuovi laptop ASUS ZenBook 14 OLED, pensati per uso professionale e privi di GPU discreta, celebrano i 10 anni della serie in occasione del CES 2022 con un rinnovo dell'estetica che comprende un nuovo logo, inciso in dimensione ridotta sui modelli con CPU Intel e serigrafato invece in grande nel caso dei modelli con CPU AMD che risultano meglio caratterizzati. Non mancano chiaramente le novità hardware. I nuovi processori, in realtà, riguardano solo le varianti Intel. Troviamo infatti i nuovi Alder Lake-H con core ibridi, mentre i modelli AMD restano ancorati alla tecnologia dello scorso anno con gli AMD Ryzen 5000U. Ciononostante, esclusa la tipologia di memoria e le porte Thunderbolt, la dotazione delle due serie è la stessa, incluso il nuovo pannello OLED da 2.8K. Lo stesso display, tra l'altro, lo ritroviamo anche sull'ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition, l'edizione speciale della serie ASUS ZenBook 14X che si rinnova nelle dimensioni e nell'hardware grazie ai processori Intel di dodicesima generazione. Il tutto condito da un look spaziale che include uno sfizioso schermo secondario incassato nel coperchio.

ASUS ZenBook 14 OLED Schermo OLED e le nuove CPU Intel tra le opzioni dei nuovi ASUS ZenBook 14 Nel caso dei modelli con CPU Intel parliamo della nuova generazione di processori Alder Lake-H, con la possibilità di montare fino al potente Intel Core i9-12900H. Nel caso dei processori AMD, invece, si parla ancora della serie Ryzen 5000U e nello specifico dell'AMD Ryzen 7 5825U. Cambia quindi la memoria, LPDDR5 per Intel e LPDDR4 per AMD, anche se si parla di moduli di RAM molto veloci, almeno per questa tipologia, con un clock di 4266 MHz. Non cambiano invece chassis in alluminio, rivestimento anti impronte, SSD PCIe 4 da 1 TB con slot secondario di espansione, packaging con materiali riciclati, la suite Adobe che aggiunge un mese di abbonamento anche per chi è già abbonato e nuovo schermo OLED con risoluzione 2.8K, capace di restituire un'ottima definizione su un 16:10 da 14 pollici. Inoltre tutti gli Zenbook del 2022 includono altoparlanti Harman Kardon con Dolby Atmos e tecnologia Smart Amp, che promette di aumentare la potenza sonora di 3,5 volte. Sempre comune a tutti i modelli, troviamo la tastiera ASUS ErgoSense con tasti a piena dimensione e con 1.4 millimetri di corsa, e la webcam che pur essendo ancorata alla risoluzione 720p gode di IR, riconoscimento Windows Hello, ottimizzazione della luce, motion tracking, eye tracking e blur dello sfondo. Inoltre il software include mirroring dello schermo, trasferimento facilitato di dati con dispositivi mobile, controllo ventole e la stessa ottimizzazione intelligente dei modelli da gaming. In questo caso infatti, l'unica opzione è quella della grafica integrata, ma d'altronde parliamo di un laptop da lavoro pensato per essere sottile e leggero. Scheda tecnica ASUS Zenbook 14 OLED CPU: fino a AMD Ryzen 7 5825U e Intel Core i9-12900H

GPU: integrata Intel Xe / integrata AMD Radeon

Formato: 14 pollici touchscreen 16:10

Schermo: OLED 2.8K (2880x1800) con refresh 90 Hz, 500 nit, HDR 500, gamma DCI-P3 100%, Pantone, 0.2 ms

Memoria RAM: fino a 16 GB LPDDR5 5200 MHz (Intel) o LPDDR4 4266 MHz (AMD)

Storage: SSD PCIe Gen 4 fino a 1 TB con slot per upgrade

Connettività wireless: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Porte: 2x Thunderbolt 40 Gbps con Easy Charge 100 W su Intel (AMD USB-C 3.2 Gen 2), 1x USB-A 3.2 Gen 2, uscita HDMI 2.0, slot MicroSD e jack audio combo 3.5 mm

Batteria: 75 Wh

75 Wh Tastiera:

Webcam: IR 720p con supporto Windows Hello

Audio: doppio tweeter verso l'alto, woofer verso il basso

Dimensioni: 313.6 x 220.6 x 16.9 mm

Peso: 1.39 Kg

1.39 Kg Prezzo di partenza: Non disponibile