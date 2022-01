CES 2022: ASUS annuncia ZenBook 17 Fold OLED, un tablet che si trasforma in ultraportatile

Per il decimo anno di vita, le novità in casa ZenBook non si fermano a nuovi loghi, design inediti o ai processori di nuova generazione Intel Alder Lake-H. Quest'anno, infatti, al CES 2022 c'è un modello tutto nuovo, l'ASUS ZenBook 17 Fold OLED, ed è un modello decisamente speciale. Si tratta infatti di un laptop che nasconde un segreto ben evidente dagli 1,6 Kg di peso, che sono parecchi per un 12 pollici. Rimuovendo la tastiera infatti, si scopre come il dispositivo sia un tablet pieghevole da 17 pollici, pensato per montare un hardware da PC di discreta potenza e testato per resistere fino a 30.000 aperture.

La formula prevede qualche compromesso, a partire dall'Intel Core i7-12500U con relativa GPU integrata come opzioni massime, ma garantisce anche una versatilità estrema. Dalla tastiera, inclusa nel pacchetto, per arrivare allo stand, le modalità di utilizzo sono parecchie e includono Book Mode con il dispositivo piegato a libro, una modalità laptop ultraportatile con tastiera incassata sulla metà inferiore e ovviamente, una modalità tablet da 17 pollici con o senza tastiera. Ma è anche possibile utilizzare il tablet piegato ad angolo con la parte bassa che diventa tastiera touch o metterlo in piedi, a fare da schermo, con una modalità PC permessa dalla tastiera wireless che tra l'altro è a dimensione piena, con tasti dedicati, aggancio magnetico e possibilità di pairing con due dispositivi.

L'ASUS ZenBook 17 Fold OLED è pensato per essere utilizzato come tablet di grandi dimensioni, ultraportatile touch, ultraportatile con tastiera e schermo

Tra l'altro lo schermo non è solo pieghevole, ma anche di alta qualità. Come tutti i dispositivi professionali ASUS del 2022, lo ZenBook Fold equipaggia un pannello OLED Pantone Validate, in questo caso con risoluzione 2.5K e 0.2 millisecondi di tempo di risposta. Inoltre la dotazione comprende SSD PCIe 4 da 1 TB, quattro altoparlanti Harman Kardon e una webcam di alta qualità, con risoluzione QHD abbinata ovviamente a tecnologia IR e conseguente supporto Windows Hello. Non male, infine, la batteria da 75 Wh, notevole considerando che parliamo di un dispositivo il cui spessore in modalità tablet, nel punto meno sottile, è 11.7 millimetri. Certo, la connettività è limitata a 2 porte Thunderbolt, ma entrambe sono da 40 Gbps con carica rapida da 65 W e funzionalità DisplayPort.

Scheda tecnica ASUS ZenBook 17 Fold OLED