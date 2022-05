MultiVersus: trailer, nuovi personaggi e data dell'open beta svelati ufficialmente

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di MultiVersus e ha svelato nuovi personaggi che saranno parte di questo picchiaduro a incontri in stile Smash Bros. Inoltre, ha svelato la data dell'open beta: luglio 2022.

Tra i nuovi personaggi di MultiVersus vi sono il Diavolo della Tasmania (Taz) che proviene dai Looney Tunes, Il Gigante di Ferro da Il gigante di ferro e Velma da Scooby-Doo.

La beta aperta non sarà la prima volta durante la quale il gioco si rende disponibile. MultiVersus sta per proporre infatti un'alpha chiusa, che avrà luogo dal 19 maggio al 27 maggio. Per accedere era necessario ricevere un invito. Saranno incluse varie modalità, compresa la 2 vs 2, 1 vs 1, tutti contro tutti a quattro giocatori e la modalità di pratica. Ci saranno 15 personaggi e sette diverse arene di combattimento, inclusa la Batcaverna, il fortino albero di Adventure Time e la casa stregata di Scooby-Doo.

Per quanto riguarda i personaggi confermati fino a questo momento in MultiVersus, abbiamo: Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny, Arya Stark, Tom and Jerry, Jake il Cane, Finn l'Umano, Steven Universe, Garnet, e Reindog (si tratta di un personaggio originale).

Secondo i leak, in MultiVersus ci saranno però anche Marvin il Marziano, LeBon James e Raven dei Teen Titans. Inoltre, potrebbero essere presenti nel gioco - anche se non è chiaro in che formato - personaggi come Gizmo, Morty Smith, Il Joker, la Strega dell'ovest, Craig Willimas, Posion Ivy, Black Adam, Scooby-Doo, Static, Il Mastino, Daenerys Targaryen, Beetlejuice e 11 da Stranger Things.