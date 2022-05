Multiversus: nuovo trailer e annunciata la Closed Alpha, come partecipare e personaggi disponibili

È in arrivo una closed Alpha di Multiversus, grazie alla quale sarà possibile provare in anteprima il picchiaduro di Warner Bros ispirato a Smash Bros di Nintendo. Il test a numero chiuso si svolgerà dal 19 al 27 maggio e già da ora è possibile registrarsi per tentare di assicurarsi un posto. La notizia è stata accompagnata da un nuovo gameplay trailer che mostra gli sviluppatori affrontare dei pro player, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Potete iscrivervi alla Closed Alpha di Multiversus a questo indirizzo. Per partecipare è necessario creare un account WarnerBros. Games a questo indirizzo. I test inizieranno alle 18:00 di giovedì 19 maggio e si concluderanno alle 02:00 del 28 maggio. Trattandosi di una prova a numero chiuso, l'iscrizione non garantisce automaticamente l'accesso. Le email di conferma verranno inviate a partire dal 17 maggio. Coloro che hanno ottenuto l'accesso alla Closed Alpha potranno invitare fino a tre amici seguendo i passaggi descritti nella pagina informativa a questo indirizzo.

Nella Closed Alpha di Multiversus sarà possibile darsi battaglia con numerosi personaggi e in molteplici mappe e modalità. Di seguito l'elenco completo:

Personaggi

Batman

Superman

Wonder Woman

Harley Quinn

Shaggy (Scooby-Doo)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Jake the Dog (Adventure Time)

Finn the Human (Adventure Time)

Steven Universe (Steven Universe)

Garnet (Steven Universe)

Tom (Tom & Jerry)

Jerry (Tom & Jerry)

Raindog (personaggio originale)

Mappe

The Batcave (DC)

Tree Fort (Adventure Time)

Scooby's Haunted Mansion (Scooby-Doo)

Trophy's E.D.G.E.

Trophy's E.D.G.E. 2

Classic 3 Platform

Training Room

Modalità

2 vs 2

1 vs 1

free-for-all a 4 giocatori

The Lab (addestramento)

MultiVersus sarà distribuito nel 2022 come free-to-play su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S con cross-play, comprendendo un immenso roster in crossover composto da tutte le varie proprietà intellettuali appartenenti a Warner Bros., comprese dunque anche quella di DC Comics e dei vari cartoni animati, nonché film e serie TV tra le quali anche Game of Thrones.