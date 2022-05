Fall Guys, il più grande annuncio di sempre in arrivo il 16 maggio: free-to-play?

Fall Guys sarà protagonista del più grande annuncio di sempre il 16 maggio a partire dalle 19.05, ora italiana: lo ha rivelato il team di sviluppo del gioco, Mediatonic, e molti pensano si tratti del passaggio al modello free-to-play.

Stando a un leaker è in arrivo un evento crossover tra Fortnite e Fall Guys, ma dubitiamo che il grande annuncio in questione possa ridursi a una collaborazione, per quanto importante.

Come detto, molti utenti scommettono che il gioco farà il grande passo verso il modello free-to-play, che consentirebbe senz'altro un rilancio dell'esperienza, magari anche su altre piattaforme.

Per il momento, infatti, il titolo è disponibile unicamente per PC e PS4, con le versioni Nintendo Switch e Xbox rimandate al 2022. Quale momento migliore per annunciarne l'uscita?

Come detto, scopriremo come stanno le cose e quale sia la natura di questo importantissimo annuncio il 16 maggio dalle 19.05. Secondo voi di che si tratterà?