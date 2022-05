PS Plus: le prove a tempo di Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 durano 5 ore

Da oggi PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe sono disponibili in Asia e di conseguenza stanno emergendo nuovi dettagli sugli extra offerti dai due nuovi abbonamenti. Tra i vantaggi del tier più costo, ovvero il Deluxe (il tier specifico per i mercati senza streaming) c'è anche la possibilità di accedere a delle prove a tempo dei titoli PS5 e PS4. Come segnalato da alcuni utenti Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 presentano delle versioni di prova da 5 ore, laddove il resto del catalogo impone un limite di massimo due ore.

La conferma arriva da alcuni screenshot condivisi su Twitter da PS Vortex, in cui per l'appunto possiamo vedere che sia Horizon Forbidden West che Cyberpunk 2077 permettono di usufruire di prove a tempo da 5 ore, mentre altri titoli come WWE 2K22, Uncharted Legacy of Thieves Collection e Tiny Tina's Wonderlands presentano un limite massimo di due ore.

Si tratta sicuramente di un dettaglio interessante, che potrebbe indicare che i publisher possono decidere liberamente la durata della prove a tempo, a patto di non scendere sotto un limite minimo. Ciò potrebbe giovare tantissimo agli utenti più indecisi per giochi vasti come per l'appunto l'ultima fatica di Guerrilla Games e di CD Projekt RED, dato che due ore potrebbero non essere sufficienti per farsi un'idea chiara.

Detto questo, al momento non sappiamo se tali differenze nella durata delle prove a tempo verranno applicate anche per il PlayStation Plus Premium nostrano e dunque rimaniamo in attesa di dettagli ufficiali.

Rimanendo in tema, contrariamente a quanto indicato ieri dal PlayStation Store i classici PS1 e PSP non supporteranno il multiplayer online.