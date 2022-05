Battlefield 2042: DICE abbandona Hazard Zone, non riceverà ulteriori contenuti

Tramite le pagine del supporto ufficiale di EA, DICE ha annunciato che la modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, uno dei tre pilastri dei contenuti dello sparatutto, non riceverà ulteriori contenuti, con gli sviluppatori che hanno deciso di concentrare le proprie forze sulle modalità favorite dai giocatori.

Come spiegato da DICE, la modalità rimarrà attiva e fruibile anche in futuro, ma non riceverà nessun altro contenuto, in pratica verrà abbandonata a sé stessa. Inoltre, tutte le mappe che verranno introdotte con i prossimi aggiornamenti non supporteranno Hazard Zone.

Battlefield 2042

"Stiamo chiudendo lo sviluppo futuro su Hazard Zone. Tutti noi del team nutrivamo grandi ambizioni e speranze per questa nuova esperienza di Battlefield durante lo sviluppo, ma siamo i primi ad alzare le mani e riconoscere che ha trovato posto in Battlefield 2042 e che beneficeremo molto nel concentrare i nostri sforzi ed energie sulle modalità dove vediamo coinvolgimento maggiore", recita il post di DICE.

"Hazard Zone rimarrà parte dell'esperienza, non la disattiveremo, ma oltre ad affrontare errori critici e problemi che potrebbero apparire in futuro, non stiamo più sviluppando nuove esperienze o contenuti per la modalità e le mappe che pubblicheremo durante le stagioni non supporteranno Hazard Zone".

In compenso DICE ha grandi piani per supportare ancora a lungo Battlefield 2042. Pochi giorni fa è arrivata la corposa patch 4.1 mentre a giugno avrà inizio la Stagione 1.