Battlefield 2042: Update 4.1 domani e Stagione 1 a giugno, rimosso Sfondamento da 128 giocatori

Tramite un post sul sito ufficiale di Battlefield 2042, gli sviluppatori di DICE hanno annunciato che l'update 4.1 sarà disponibile dalle 10:00 italiane di domani, giovedì 19 maggio, con l'aggiornamento successivo che verrà pubblicato in concomitanza con l'inizio della Stagione 1 a inizio giugno. Tra le novità della patch di domani c'è la rimozione della modalità Sfondamento a 128 giocatori, ritenuta meno "tattica" di quella da 64 utenti.

Potrete leggere le note complete del corposo aggiornamento di domani di Battlefield 2042 a questo indirizzo. Tra le modifiche principali dell'Update 4.1 troviamo un nerf alla potenza di fuoco della Torretta di Guardia SG-36 di Boris, mentre Angel non può più fornire piastre corazzate usando la sacca di rifornimenti. Inoltre, le armi di base risulteranno più maneggevoli grazie alla riduzione del rinculo, ma di contro gli accessori che riducono tale effetto offriranno vantaggi minori.

Altra novità è che la modalità Sfondamento a 128 giocatori di Battlefield 2042 è stata rimossa dalle opzioni disponibili per PC, PS5 e Xbox Series X|S (per la cronaca è assente su Xbox One e PS4). La motivazione è che gli sviluppatori ritengono l'esperienza della variante da 64 giocatori più tattica.

"Riteniamo che nella modalità a 128 utenti di Sfondamento il valore e l'impatto di singoli e squadre siano ridotti a causa della maggiore intensità e del caos che caratterizzano il combattimento", affermano gli sviluppatori di DICE.

"Esaminando Sfondamento, abbiamo notato che la versione per 64 utenti offre un'esperienza più tattica. Ridurre il numero di utenti aiuta a limitare il caos dell'esperienza. Inoltre, grazie alla riduzione del numero di veicoli da battaglia disponibili, gli utenti possono difendere più efficacemente il fronte. Gli utenti avranno inoltre più spazio per collaborare e svolgere i rispettivi ruoli."

"Di conseguenza, le squadre di Sfondamento 64 hanno maggiori opportunità di coordinarsi, accerchiare il nemico, piazzare un segnalatore di rientro, usare il menu Plus per agganciare dei silenziatori, poi occupare e difendere un punto. Le singole squadre possono così ribaltare da sole le sorti dello scontro. Crediamo che il passaggio a 64 utenti restituirà alla modalità quel ritmo in grado di valorizzare questi momenti di gioco di squadra e coordinazione."