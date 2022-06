Battlefield 2042: Stagione 1, presentazione video in streaming per domani, 7 giugno

Battlefield 2042 sta per avere la sua Stagione 1, che verrà presentata da Electronic Arts e DICE con un video in streaming fissato per domani, 7 giugno 2022, come dimostra l'embed della trasmissione che è già disponibile in attesa dell'avvio.

Era già stato annunciato in precedenza che la Stagione 1 di Battlefield 2042 sarebbe stata lanciata a giugno e tra poco avremo dunque la data d'uscita precisa oltre a diversi dettagli sui nuovi contenuti, che verranno presentati in maniera estesa con l'evento in livestream fissato per domani.

Per la precisione, lo streaming partirà il 7 giugno alle ore 17:00 italiane, dunque precisamente fra un giorno, e rappresenterà dunque una delle novità da parte di Electronic Arts in questa settimana ricca di annunci a presentazioni, a cui il publisher non partecipa con un evento esteso dedicato.

Per il resto, alcune informazioni sono arrivate da parte dell'affidabile giornalista/insider Tom Henderson, che ha parlato di un lancio previsto per il 9 giugno 2022 e di tre trailer che verranno pubblicati contemporaneamente nella giornata del 7. Presumibilmente, questi video saranno tutti all'interno della presentazione in livestream prevista per domani e verranno successivamente distribuiti in maniera indipendente.

Secondo Henderson, i tre trailer saranno incentrati su un reveal trailer della Stagione 1, su un filmato dedicato alla nuova specialista Ewelina Lis e l'ultimo sui contenuti del Battle Pass.