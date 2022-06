Diablo Immortal, video confronto fra le versioni PC e mobile del gioco Blizzard

Diablo Immortal è protagonista di un interessante video confronto realizzato dal solito ElAnalistaDeBits, che ha messo le versioni PC e mobile del gioco Blizzard una di fianco all'altra per trovare tutte le differenze del caso.

Come abbiamo scritto nel provato di Diablo Immortal, il gioco è disponibile ancora in beta su PC e ciò influisce in maniera rilevante su tutta una serie di aspetti, dalle opzioni grafiche alle prestazioni, passando per i controlli e l'interfaccia.

Il titolo è stato catturato su di un Samsung Galaxy S21 e su di un PC equipaggiato con una RTX 3080. Ebbene, le differenze nonostante tutto si notano in favore della piattaforma Windows, che può contare su di un'effettistica di qualità superiore.

Ad ogni modo, ElAnalistaDeBits sottolinea il fatto che il progetto è nato con in mente i dispositivi mobile e si vede, risultando al momento come una conversione priva di ottimizzazioni e con prestazioni soltanto accettabili.