SNK: All-Star Fight, annunciato un action RPG cross-over per iOS a Android

SNK: All-Star Fight è stato annunciato da SNK come nuovo titolo mobile che presenta un ampio cross-over fra le varie serie della celebre etichetta nipponica, previsto arrivare nell'autunno del 2022 su iOS e Android.

SNK: All-Star Fight è un action RPG sviluppato appositamente per piattaforme mobile e, sebbene non sia specificato chiaramente al momento, potrebbe contenere degli elementi gacha, considerando che si tratta di un titolo in cross-over incentrato sulla raccolta di un'enorme quantità di personaggi provenienti dalle varie serie storiche di SNK, come Fatal Fury, King of Fighters e Samurai Shodown.

Il gioco entrerà in fase di beta test a numero chiuso dal 22 giugno fino all'1 luglio 2022, mentre l'uscita in versione completa è prevista per l'autunno 2022, con data precisa ancora da specificare. Il comunicato, per il momento, riguarda il mercato giapponese, ma SNK: All-Star Fight è comunque previsto arrivare anche in occidente e in tutto il mondo.

D'altra parte, un primo beta test per la versione in inglese era già andato in scena a fine maggio, dunque è chiaro che il titolo sia destinato ad arrivare in varie aree geografiche. Sviluppato da Nuverse, SNK: All-Star Fight avrà dunque caratteristiche action e RPG, in attesa di scoprirlo più nel dettaglio.