The Settlers: New Allies, primi voti della critica appena sufficienti per il nuovo strategico di Ubisoft

Tempo di recensioni anche per The Settlers: New Allies, a circa una settimana dal lancio, che risale al 17 febbraio 2023. Purtroppo i primi voti della critica non sono proprio positivi e si attestano tutti o quasi sulla sufficienza, con il picco positivo che non va oltre il 7,5 e quello negativo che scende fino al 5.

Softpedia - 75

WayTooManyGames - 7 / 10

Cerealkillerz - 6.6 / 10

4Players.de

GRYOnline.pl - 6 / 10

SECTOR.sk - 6 / 10

But Why Tho? - 6 / 10

GamesHub - 60

GameStar - 55

PC Games - 50

Quali sono i punti più critici del gioco? Stando all'articolo di GameStar, "New Alliance demolisce tutto ciò che la serie ha costruito," giudizio confermato da GamesHub, che parla di un titolo "confuso dalla sua stessa identità," chiedendosi poi: "è un live service? È un omaggio ai grandi RTS del passato? È The Settlers o un Age of Empires minore?"

GRYOnline.pl parla di una semplificazione eccessiva, mentre 4Players.de di "bello scenario, economia piatta, strategia in tempo reale noiosa." Anche Softpedia, la più positiva del gruppo, ha una visione simile sul gioco: "The Settlers: New Allies ha un buon core loop che, sfortunatamente, manca di un solido collegamento con la storia della serie. C'è troppa azione militare e non abbastanza focus sul dare prodotti ai cittadini."

Da notare che su Metacritic la media voto degli utenti è di 2.4, con tanti che si lamentano fortemente per la deriva del gioco verso la serie Age of Empires e l'abbandono di quelli che sono i canoni della serie.

Detto questo, vi ricordiamo che The Settlers: New Allies è attualmente disponibile solo su PC, ma in futuro uscirà anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Amazon Luna.